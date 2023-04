La inolvidable saga de Crepúsculo (Twilight) tendrá su adaptación televisiva, según un último reporte. Las cinco películas que protagonizaron Kristen Stewart y Robert Pattinson se basaron en las novelas juveniles y de fantasía con éxito mundial de Stephenie Meyer.

Ahora Lionsgate Television traerá de vuelta la romántica historia de Bella y Edward en el futuro, puesto que, aún se encuentra en un temprano desarrollo.

La información exclusiva viene de parte de The Hollywood Reporter y aún no ha sido anunciada oficialmente por la compañía cinematográfica que tiene sus derechos de reproducción en múltiples formatos. Por ahora, no tiene una plataforma o cadena de televisión elegida para albergar el programa, ni tampoco se sabe quiénes serán los guionistas que escribirán la temporada.

Crepúsculo (Fuente externa)

Fuentes cercanas aseguran que Meyer estaría involucrada en el proyecto, aunque esto tampoco ha sido afirmado por la propia escritora hasta el momento. Sin embargo, su decisión de unirse a la producción no sorprendería al público desde que ella influyó creativamente y tuvo algunos cameos en la versión live-action de sus libros.

El título más atractivo del catálogo de Lionsgate

Wyck Godfrey, de Temple Hill, y Erik Feig ex co-presidente de Lionsgate Motion Picture Group, adquirieron los derechos de la saga literaria Crepúsculo e hicieron posible la realización de un grupo de películas que se convirtieron en un fenómeno global y recaudaron en todo el mundo más de 3,4 mil millones en taquilla. Ambas empresas nuevamente se encargarían de impulsar la serie de televisión.

Sin duda, este resultado exitoso buscará ser replicado en los próximos años, ya que, el título es un activo importante dentro del catálogo de Lionsgate.

Crepúsculo la saga: amanecer (Fuente externa)

Fue apenas en 2017 que se había tanteado la posibilidad de crear algo más sobre este universo cuando el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, dijo que habían “muchas más historias que contar” y sólo estarían listos cuando los creadores también lo estuvieran.

Crepúsculo la saga: amanecer, parte 2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2) fue la entrega que culminó este viaje en 2012, pues consistía en la adaptación de la última publicación de Stephenie Meyer.

Para ese entonces, Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner se habían convertido en estrellas muy bien pagadas en Hollywood, además de que alcanzaron una notoriedad que les permitió abrirse camino en distintas direcciones en el cine.

La serie de Crepúsculo aún no tiene una fecha de inicio de rodaje ni tampoco los actores principales confirmados, pero ya provoca una gran expectativa entre los espectadores.

Mientras tanto, puedes ver todas las películas de la saga en Netflix.