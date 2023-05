Crimen atroz: Hombre violaba niña, lo grababa y vendía videos

Dos semanas de total angustia, han vivido los familiares de una menor de 11 años abusada sexualmente por un hombre, quien grababa el crimen y posteriormente vendía los videos, en un hecho que conmociona a los residentes en el barrio Simonico de Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

El padre de la niña abusada, cuya identidad se omite por razones legales, narra que se ha convertido en una odisea salir a la calle, debido a que el material audiovisual fue distribuido por el supuesto agresor, identificado como Deivy Alcibíades Rosario Mejía, quien se encuentra detenido.

“Nosotros nos sentimos devastados, desbaratados, porque ya la vida no es igual, está es una frustración que no sé hasta cuando va a durar. Ahora mismo tenemos que estar ocultos porque cuando salimos a la calle es un bullying con la niña, debemos tenerla escondida porque me la señalan, me le vociferan”, denunció el señor.

El dolor de la familia

La abuela de la menor asegura que no han podido conciliar el sueño desde que esta situación se registró, por lo que exigen caiga todo el peso de la Ley sobre el supuesto abusador.

“A las autoridades que tomen carta en el asunto y le echen no 30, sino 30 multiplicado por cinco, porque esto ha sido demasiado fuete para nosotros”, expresó.

El llamado de atención

De su lado, vecinos de la víctima, hicieron un llamado para que los padres se vean en este espejo y cuiden aún más a sus hijos, para evitar hechos como estos.

Conocimiento de coerción

Este miércoles la fiscalía de la provincia Santo Domingo aplazó para el viernes a las 10 de la mañana, el conocimiento de medida de coerción, en la que se pide un año de prisión preventiva.

Residentes en la zona aseguran que el presunto violador llegó a la zona hace pocos meses, huyendo por casos similares en San Pedro de Macorís, luego se mudó a Maquiteria y después hasta Villa Duarte.