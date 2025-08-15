Escalofriante crimen en Rusia: ciudadano admite asesinar a juez y cortarle el pene en plena calle

  • EFE
Foto de referencia.

Moscú, 15 de Agosto (EFE).- Un ciudadano en Rusia admitió este viernes su culpabilidad tras asesinar a un juez federal, cortarle el pene e introducírselo en la boca en plena calle después de una disputa por una presunta infidelidad de su esposa, secretaria de la víctima.  

“Durante el interrogatorio el sospechoso admitió su culpabilidad”, informa el Comité de Instrucción ruso citado por la agencia TASS.  

Según las autoridades rusas, un residente de la región de Volgogrado asesinó ayer al juez federal Vasili Vetluguin en plena calle de la ciudad de Kamishin, a unos 150 kilómetros de la capital regional.  

El autor del crimen asaltó al juez, de 40 años, al subir a su vehículo tras salir de un juzgado, efectuando varios disparos con una escopeta semiautomática Saiga de calibre 12, según los medios que citan a testigos directos.  

Acto seguido, el asesino le cortó el pene al funcionario, que en mitad de la vía, se lo introdujo en la boca, dejó clavado el cuchillo en un ojo y abandonó el arma de fuego junto al cadáver.  

También puede leer: Vladimir Putin llega a cumbre de Alaska en posición de fuerza para hablar con Donald Trump de Ucrania

Algunos canales de Telegram publicaron imágenes del asesinato captadas por la cámaras de seguridad del juzgado el que trabajaba la víctima.  

Después, el criminal, marido de la secretaria del juez, se entregó a la policía.  

Medios locales especulan de que se trata de un acto de venganza por una posible infidelidad de su esposa, otras versiones sostienen que el crimen se produjo por una decisión judicial.  

Algunas fuentes también sostienen que el asesino confeso combatió en el frente en la guerra de Ucrania. EFE

Escalofriante crimen en Rusia: ciudadano admite asesinar a juez y cortarle el pene en plena calle
