Crisis amenaza a los productores de arroz

El arroz es el más político de los productos dominicanos. Es infaltable en nuestras mesas. Tan simbólicamente importante es este agroproducto que no son pocos los dominicanos que dicen no haber comido cuando no han visto el cereal en la mesa. El arroz es el rey de la dieta doméstica.

Pero ocurre que ahora mismo quienes lo producen, los arroceros, están al grito por las importaciones dispuestas por el Gobierno el año pasado y en varios meses de este 2025. Según las informaciones disponibles, el Gobierno autorizó, a través de la Comisión Nacional Arrocera, la importación de alrededor de cinco millones de quintales a tasa cero, bajo nuevas normativas arancelarias del DR-CAFTA.

Ese volumen de importación abarrotó las factorías, hasta el punto que ahora no quieren comprar la producción de la cosecha de invierno. Hay quienes hacen ofertas de compras, pero con unas variaciones en los precios que los productores quebrarían de inmediato.

Los productores del subsector arrocero han tocado puertas del Gobierno y del Ministerio de Agricultura, pero no han encontrado los oídos que les escuche y las manos que actúen. Los más sacrificados, los molineros, que son pequeños productores, han dejado saber que no aguantan más los efectos de la crisis. Si no hay una rápida intervención del Gobierno podrían colapsar.

En el país hay 30 mil fincas de arroz, en números redondos, de las que el 95% corresponde a propietarios de menos de 100 tareas. Todo el proceso de la producción arrocera, desde la siembra hasta la venta en las factorías, ocupa a cientos de miles de empleos.

En total, en el país hay casi un millón 400 mil tareas dedicadas a la producción arrocera, principalmente en las provincias Duarte, La Vega, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Sánchez Ramírez, Valverde, San Juan, Monseñor Nouel y Dajabón.

Por la importancia del arroz en la dieta del dominicano, por la fortaleza de este subsector productivo y por el volumen de recursos que mueve, las autoridades no pueden ser indiferentes a la crisis que padecen en estos momentos. Urge, pues, una atención.