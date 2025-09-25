Los Praditos: donde el agua negra es parte del paisaje

Heces fecales, aguas residuales y criaderos de plagas son algunas de las principales dificultades que enfrentan los residentes de Los Praditos, producto del severo descuido del sistema de alcantarillado en el sector.

Durante un recorrido del equipo del Periódico HOY para la serie especial «Hoy en tu barrio», se pudieron observar múltiples alcantarillas y desagües inundados de aguas negras llenas de residuos de comida, heces y basura cerca de las vías publicas y frente a las casas de varias familias.

Debido a esto, los habitantes de Los Praditos están desesperados de que las autoridades presten atención a los llamados de atención que ha realizado por años.

Puede leer: Conductores maniobran para esquivar hoyo en Villas Agrícolas

Josefina Benítez, quien es ama de casa y residente del sector, clasificó de «vergonzosa» la condición en la que se encuentran las alcantarillas de las calles principales del sector.

«Los Praditos está horrible. Usted puede ver las calles y las zanjas que están horribles. El gobierno o los sindicatos tienen mucho tiempo que no vienen por aquí. Por algunas tuberías, salen aguas sucias y heces fecales. Mi esposo tiene su negocio cerca y el hedor no se aguanta. Sus clientes tienen que salir afuera por el intenso olor. Esto está critico», exclamó.

Hedor y contaminación: «el pan de cada día» en Los Praditos

Según Benítez, el cúmulo de aguas residuales en los desagües ha provocado un notable malestar entre los comerciantes de la zona. Afirmó que la situación ha generado numerosas quejas por parte de los clientes, quienes expresan su descontento por los malos olores y la visible contaminación en las zanjas.

El señor Nicolás Bello señaló que la causa principal de la crisis del alcantarillado es la aglomeración de basura en los contenes y aceras y la falta de mantenimiento de las tuberías del sector.

Miembros de la comunidad de Los Praditos realizando labores de desagüe. Foto: Olga De La Cruz.

Explicó que las alcantarillas se inundan de aguas cloacales durante días lluviosos y que arrastran dichos desechos de basura formando charcos y lagunas en varios callejones.

También puede leer: Materia fecal flota por las calles de Los Guandules, según denuncias de residentes

“La gente no puede soportar el aguacero, el lodo ni las cloacas reventadas de basura. Este barrio está lleno de desechos por todos lados. Tenemos una zanja conocida como la ‘zanja de Montás’, que se llena de todo tipo de suciedad y se convierte en criadero de múltiples plagas.”

Durante un recorrido por la Calle #10, el señor Nicolás guio al equipo del periódico HOY a uno de los callejones de la zona. En el lugar, se pudo observar cómo varios miembros de la comunidad llevaban a cabo labores de desagüe, trabajando de forma manual en diversas tuberías para resolver la problemática que está afectando a la localidad.

Indicó que no han recibido noticias de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y señaló que es una falta de respeto a la comunidad por no cumplir con los habitantes de Los Praditos.

«¿Y la gente de la CAASD dónde está? Nosotros mismos tenemos que limpiar nuestros desagües y limpiar las tuberías, mientras que ellos no pasan por aquí ni para dar los buenos días. Es una negligencia, lo que estamos sufriendo de su parte», exclamó.

Lea también: Crisis del alcantarillado preocupa varios sectores de Ciudad Colonial

Cúmulo de basura en alcantarillas del sector Los Praditos. Foto: Olga De La Cruz.

Un llamado de atención a las autoridades

Los residentes demLos Praditos han alzado su voz para exigir la intervención del gobierno dominicano ante la crisis que afecta los desagües de la localidad.

La comunidad reclama una solución urgente para los problemas de saneamiento que impactan su calidad de vida.

«Por favor a las autoridades correspondientes, necesitamos en el sector de Los Praditos el asfaltado de las calles porque están en un estado critico. Lo de las zanjas es algo totalmente inhumano y asqueroso. Necesitamos que el gobierno intervenga urgentemente en nuestra localidad», expresó Josefina Benítez.