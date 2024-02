“¿Por qué un artista dominicano no puede tener un estilo internacional?”; así reaccionó Cristian Allexis, al reflexionar sobre la calidad de la música romántica en la República Dominicana, esto a las contantes comparaciones y la incredulidad de que se trate de cantantes locales cuando un tema posee una calidad similar a artistas extranjeros.

En HOY en el espectáculo Podcast, conducido por Jasmin Valdez y Wendy Leonardo, el intérprete de «Gigante» dijo que por un momento disfrutó que cuestionaran su origen y estilo musical, no obstante, admitió que es un problema que no se reconozca la calidad de los artistas dominicanos.

“Mucha gente ven algo con mucha calidad y posiblemente no se sientan dignos y entienden que no es para ellos; y por eso, la música romántica de nosotros -que estamos tratando de hacer lo mejor y dar lo mejor en cuanto a la letra, a la música, y como nos comportamos – la gente entiende que no es de aquí”.

El exintegrante de Urbanova, lamentó que la música romántica dominicana no sea valorada, problema que se refleja en la colaboración e inversión extranjera.

Allexis, quien se encuentra de gira por los Estados Unidos, criticó que las disqueras desechan a los artistas dominicanos y destinen presupuestos a otros proyectos dejándo en ocasiones a los artistas engavetados con contratos complicados.

“Son una trampa…sí, ellos te llevan a un punto extraordinario pero si encuentran a otra persona que le guste más que tú, o te tengan más recursos que tú… posiblemente tendrás un contrato donde tengas que trabajar mucho y ganar poco”.

Es por esto que, Cristian Allexis entiende que el éxito de un artista independiente es crear una comunidad a través de las redes sociales que apoye su música y que asista a las presentaciones.

El artista que ha explorado diversos géneros, destacó que no se define por uno en particular, sino que puede ser la suma de todos.

“Porque yo decir soy merenguero, soy bachatero, cuando puedo ser lo que quiero”, manifestó durante la entrevista que está disponible en el canal de Youtube del periódico HOY.

También, consideró que la música romántica en el país está en uno de sus mejores momentos, ya que los artistas que le cantan al amor y desamor, se están internacionalizando por sus propios medios.

Sobre Cristian Allexis

Cristian Allexis, comienza en la banda “Urbanoba” hace unos años y no es hasta finales del 2022 que sale como solista. En septiembre del 2023, lanza su primer disco “Gigante” compuesto por 11 sencillos musicales.

