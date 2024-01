Cristian Hernández: más que un caricaturista de periódicos

Este artista expresa diariamente las expresiones y deseos no dichos de miles de personas que no tienen la posibilidad producir, como él, una imagen crítica y sarcástica

De entre las miles y miles de personas que de lunes a viernes reciben el periódico gratuito El Día, que elabora un profesional equipo de periodistas bajo la dirección de José Monegro, y que acuden, primero que todo, a ver la caricatura de Cristian Hernández, la idea que han de tener de este artista y periodista gráfico, no creo se acerque a la realidad que define este personaje.

Cierto que Hernández es un caricaturista editorial, no de uno sino de dos periódicos (El Nacional y El Día)…pero es sólo eso?

No. Este artista es mucho más que eso. No es el simple empleado con habilidades gráficas que ha sido empleado para llenar un hueco de cuatro pulgadas por cuatro y con cierta gracia, en la pagina dos de El Dia. Creer eso es equivocarse.

Cristian Hernández es un vocero de lo que siente la gente común. Es la voz expresada en una idea gráfica, de lo que se expresa en la mente de tanta gente, que, al ver sus caricaturas, se dice: “¿Pero de que está hecho este tipo que adivina lo que yo pienso?

Cristian Hernández es una voz que encarna las expresiones y deseos retenidos de miles de personas que no tienen la posibilidad de estructurar como el, una imagen graciosa, caricaturizada, sarcástica de la realidad social y política en que vivimos.

El dice en sus caricaturas, lo que sienten y piensan miles y miles de dominicanos, a los que parece que por un acto mágico de su bola de cristal, adivina lo que están pensando y sintiendo, parar dar cada día con esa idea precisa, la que esta en la punta de la lengua de todo el mundo, pero que sólo el logra expresar.

Cristian Hernández no pertenece a ningún partido por lo cual le da “lena” a todos, ya estando en el poder o en la oposición. Solo hay que revisar la colección de El Día.

En sus caricaturas, hay críticas a todo el político, en el poder o en la crujía de la oposición.

Su estilo, que esta influenciado por el caricaturista español que firmaba como Filemón, en varios perióticos y revistas de España, pero en modo alguno copia.

Su estilo de grafía, el toque de ciertas notas, recuerda a Filemón, pero en su estilo tiene un estilo propio y auténtico.

Su principal aporte es Realengo, la mascota que ha adoptado como el perro que tiene pensamientos mucho mas racionales y oportunos que los seres humanos, en especial de aquellos que tienen su actuación en base al aprovechamiento personal de los recursos que facilita el poder.

Hernández, está pendiente de las “joyas” que en forma de frases “memorables” pronuncian los políticos sin pensar mucho en lo que están diciendo.

Entre los políticos Hernández no tiene ni personajes ni favoritos ni despreciados por si mismos. El no tiene que hacer mucho esfuerzo para concebir la caricatura diaria porque la realidad misma, la forma de ser de nuestros políticos, los yerros que cometen (no todos, claro), le entregan a diario los temas con los que nos hace reír a todos al abrir la pagina dos de El Día.

Cuando vuelva a disfrutar con sarcasmo e ironía, el trabajo diario de Cristian Hernández, sepa que se trata de mucho más que un caricaturista de periódico. Es la voz gráfica de mucha gente humilde que se siente interpretada diariamente.

Y eso, no hay como recompensárselo.