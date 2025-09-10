Cristiano Ronaldo no se cansa de batir récords. Tras marcarle a Hungría, se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias.

Cristiano Ronaldo sigue ampliando su legado y reafirmando su condición de leyenda viviente del fútbol mundial.

En el triunfo de Portugal sobre Hungría, el astro luso marcó un gol que no solo significó la victoria parcial de su selección, sino que también le permitió alcanzar un registro histórico: convertirse en el máximo goleador de las Eliminatorias Mundialistas, igualando al guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz con 39 anotaciones.

El tanto llegó en el minuto 55, luego de que el defensor húngaro Loïc Négo cometiera una mano dentro del área.

Cristiano Ronaldo tomó la responsabilidad del penal, caminó con la serenidad de siempre y definió con un disparo ajustado al poste derecho, imposible para el guardameta rival. Un gol que no solo inclinó el marcador a favor de los lusos, sino que quedó registrado en la historia grande del balompié.

Con este nuevo hito, el capitán de Portugal alcanzó la marca que hasta ahora pertenecía en solitario al ‘Pescadito’ Ruiz, quien entre los procesos de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 había dejado su nombre como el máximo artillero de las Clasificatorias. Ahora, ambos comparten la cima, aunque todo apunta a que Ronaldo pronto quedará como líder absoluto.

El gol también fue clave para la campaña de la selección lusa en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Con el triunfo, Portugal alcanzó seis puntos en el grupo F, ubicándose a tres unidades del líder momentáneo, Armenia, y manteniendo intactas sus opciones de clasificar.

En la próxima jornada, el equipo de Roberto Martínez recibirá a Irlanda, en un duelo donde Cristiano Ronaldo tendrá otra oportunidad de seguir sumando tantos a su registro personal.

