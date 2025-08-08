Cristiano Ronaldo brilla en la goleada del Al Nassr 4-0 sobre el Rio Ave con triplete

El Al Nassr saudí goleó este jueves 4-0 al Rio Ave portugués con un triplete de Cristiano Ronaldo y dos asistencias de Joa Félix en un amistoso jugado en el estadio del ALgarve.

El delantero luso del Al Nassr fue la estrella en Faro con tres tantos, que anotó en los minutos 44, 63 y 68 (éste de penalti). Antes abrió la cuenta para el equipo de Jorge Jesús el francés Mohamed Simakan.

João Félix también jugó como titular y no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano. Además recibió la falta en el área que dio lugar al penalti convertido por el astro portugués en el 4-0. EFE

