Cristiano Ronaldo, primer jugador de fútbol milmillonario

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió, tras su última renovación con el Al-Nassr de Arabia Saudí, y según datos de Bloomberg Billionaires Index, en el primer futbolista en superar los mil millones de patrimonio neto, llegando a 1.400 millones de dólares.

Cristiano, a sus 40 años, firmó el pasado 26 de junio una ampliación de contrato con el Al-Nassr hasta 2027 estimada, según las mismas fuentes, en más de 400 millones de dólares, además de recibir un 15% de participación en el club saudí.

«Cristiano ha ganado más de 550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023. Firmó también un contrato de diez años con Nike, valorado en casi 18 millones anuales, y otros acuerdos con marcas como Armani y Castrol, que añadieron más de 175 millones a su patrimonio. Su traspaso a Al-Nassr en 2023 le generó unos 200 millones anuales libres de impuestos, además de un bono de fichaje de 30 millones», señala el informe.

La estrella lusa, además, es, con 665 millones, la persona con más seguidores en Instagram, otra vía de negocio.

A nivel deportivo, Cristiano se marchó a Arabia Saudí tras el Mundial de Qatar 2022, después de cumplir una gris segunda etapa en el Mánchester United, y actualmente está concentrado con su selección, Portugal, para los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un torneo de gran importancia para Cristiano, al no haberlo ganado en ninguna ocasión en cinco participaciones previas -Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022-; siempre anotando, al menos, un gol.

Además, en caso de formar parte de la selección portuguesa en 2026, podría convertirse en el primer futbolista en participar en seis ediciones de un Mundial; algo que también podría lograr Leo Messi, con Argentina.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico en Eliminatorias al Mundial
