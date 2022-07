Cristóbal Rodríguez ve correcta solicitud de “licencia” de Macarrulla

El abogado Cristóbal Rodríguez, consideró hoy como correcta la solicitud de licencia por parte del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ante los señalamientos de una de las empresas de su familia en el caso Medusa.

“Lo correcto es que el ministro Macarrulla haya decidido pedir la licencia porque su principal responsabilidad hoy está en el acompañamiento que sea a su hijo; y en el esclarecimiento de todo lo que se ha dicho alrededor de la empresa”, dijo Rodríguez.

“Mantener esa responsabilidad en paralelo con el mantenimiento de sus responsabilidades cotidianas al frente del ministerio hubiera sido contraproducente. Creo que es una decisión correcta”, expresó.

Entrevistado en el programa “Uno + Uno”, Cristóbal Rodríguez, valoró la importancia que tiene el que desde el Gobierno se respete el curso de las investigaciones y actuaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).

“El hecho de que una compañía que sea parte del grupo de empresas familiares del ministro de la presidencia en un gobierno en la República Dominicana contra la cual se haya presentado una acusación formal ante un tribunal de administración de justicia, dice mucho y dice bien del nivel de seriedad con que se ha asumido la idea de independencia y de autonomía funcional respecto del gobierno central y el Ministerio Público”, puntualizó.

“(…) Miras hacia atrás, y no solo no vas a encontrar un antecedente, no vas a encontrar un momento en que eso hubiera sido imaginable. Era una cuestión que la gente nunca dio por sentado, dio por supuesto que eso no podía pasar”, agregó Rodríguez.

El también catedrático universitario, manifestó que el presidente Luis Abinader no interferir ante los fiscales actuantes es buena “señal”.

“Lo más relevante para mí es la señal de que no es que el presidente dice que no interfiere sino que los fiscales a cargo de esta investigación y la procuradora general de le República se creen el cuento de que son autónomo”, indicó.

Se recuerda que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, dio a conocer la solicitud de licencia que le hizo al presidente Luis Abinader hasta tanto se pueda esclarecer las razones en las que ha sido señalada una de sus empresas en el expediente acusatorio del caso Medusa y en el que el principal imputado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez.