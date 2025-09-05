Criterio de oportunidad: ¿cómo beneficia a Maxy Montilla?

Maxy Montilla Sierra, empresario del sector eléctrico y hermano de la exprimera dama, Cándida Montilla de Medina

El criterio de oportunidad acordado entre Maxy Gerardo Montilla Sierra y el Ministerio Público, en los hechos, lo exime de ser perseguido penalmente dentro del proceso seguido contra el condenado Juan Alexis Medina Sánchez y los demás imputados por estafar al Estado dominicano con más de cinco mil millones de pesos.

Así lo expresó el abogado penalista Carlos Balcácer, al precisar que el acuerdo, sustentado en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal, aplicable cuando el caso reúne las condiciones para ser declarado complejo, es distinto al procedimiento penal abreviado.

«Ese acuerdo le da facilidad al beneficiado como al Ministerio Público en prescindir de la persecución, que es distinto al procedimiento penal abreviado, también contemplado en el Código Procesal Penal, pero que implica culpabilidad y una pena que generalmente suele ser laxa y suspendida», explicó el jurista al ser consultado sobre el tema por periodista del Hoy Digital.

Balcácer también destacó que el principal beneficio judicial para el Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, es que no será visto como un infractor redimido.

«LAS VENTAJAS: Se puede afirmar que el beneficio judicial que impacta positivamente en el señor Montilla es que él no va a pasar como un infractor redimido, sino todo lo contrario, como una persona que nunca tuvo roce ni conflicto con la justicia. Salvo que se ha presentado como potencial testigo ante eventuales procesos futuros de corrupción», precisó el defensor.

Abogado Carlos Balcácer

Por su parte, el abogado Miguel Valerio, representante de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Edesur, Edenorte y Edeeste, afectadas por la estafa, calificó el acuerdo, en el marco de la justicia, como correcto.

«Nunca se habían recuperado 3,500 millones de pesos, es sencillo«, subrayó Valerio.

Abogado Miguel Valerio

Sobre el acuerdo

Como parte del convenio homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.

Asimismo, deberán pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad del Este (EdeEste), del Sur (EdeSur) y del Norte (EdeNorte), en resarcimiento de los perjuicios provocados por sus acciones. Mientras que a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tendrán que pagar la suma de RD$431,816,307.90.

Incluye, además, la disolución de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation en un plazo de dos años.

De igual forma, Maxy Gerardo Montilla Sierra autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 5-C-Prov.- 85, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.

Acusación

De acuerdo con lo establecido por el órgano persecutor, Montilla Sierra utilizó las empresas —‘que operan con deficiencia funcional y operativa en el servicio fundamental que deben prestar al país’— como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación de las normativas que regulan las contrataciones del Estado dominicano, ‘logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público’.

Subraya que, al suplir al Estado, este incurrió en un monopolio de proveedores en el sector eléctrico que, además, operó con información privilegiada.

Además, manipuló los plazos de entrega e incurrió en estafa al Estado.

