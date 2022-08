Critican a EEUU por sancionar a firma de criptomonedas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está enfrentando el rechazo de la industria de las criptomonedas por las sanciones impuestas a una empresa acusada de ayudar a lavar miles de millones de dólares.

A principios de mes, la agencia estadounidense impuso sanciones a la plataforma de monedas virtuales Tornado Cash por presuntamente ayudar a lavar más de 7.000 millones de dólares en moneda virtual desde su creación en 2019.

Las plataformas de monedas virtuales combinan varios activos digitales, incluidos fondos obtenidos legal o incluso ilegalmente, para mantener en secreto los orígenes de los fondos, incluidos los de dinero robado.

En las semanas posteriores al anuncio de las sanciones, criptoempresas, cabilderos y al menos un legislador en Estados Unidos salieron en defensa de la empresa, alegando que las sanciones abren la puerta a que se limite el uso de software privado entre los estadounidenses.

Coin Center, una firma de defensa de las criptomonedas sin fines de lucro, dice que la oficina de delitos financieros del Tesoro “se extralimitó en su autoridad legal” a través de sus sanciones, alegando que “violan potencialmente los derechos constitucionales al debido proceso y la libertad de expresión”.

Una firma de criptomonedas, Tether, dijo que no congelaría sus cuentas vinculadas a Tornado Cash y que tiene la intención de mantenerlas abiertas.

El legislador Tom Emmer, republicano de Minnesota, quien recibió al menos 50.000 dólares en contribuciones del director general de la Asociación Blockchain este año, le escribió esta semana a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, preguntando las razones para haber penalizado a Tornado Cash, diciendo que las sanciones “impactan no solamente nuestra seguridad nacional, sino también el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos estadounidenses”.

Emmer dijo a The Associated Press que las sanciones castigan a los estadounidenses que usan el software de la empresa para fines legítimos. “Mi gobierno no tiene por qué sancionar mi capacidad de usar un software que protege mi anonimato, especialmente cuando lo uso con fines legítimos”, dijo.

Esto sucedió después de que un desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado en Holanda a principios de agosto por presuntamente facilitar el lavado de dinero, días después de que se impusieran las sanciones de Estados Unidos.