Críticas de corrupción no serán obstáculos para el PLD

A pesar de no mencionar los nombres, Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicó que el 99% de los peledeístas no le debe nada a la justicia. Esto a raíz del vínculo de militantes en casos de corrupción que han involucrado a familiares y exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.

“Los que se han desviado en el PLD y no voy a decir nombres son cualquier cifra que no llega ni al 1%, contra un 99% de peledeístas que no le deben nada a la justicia dominicana y que son hombres y mujeres de familia”, expresó.

De forma energética, elevó su voz frente al busto de Juan Bosch por el 115 aniversario de su natalicio, en un acto realizado en la Casa Nacional del PLD junto a dirigentes con quienes prometió que ante el matadero de reputaciones que se ha generado en contra del partido reclamarán y seguirán levantando la bandera de la honestidad.

Para Mariotti su criterio personal siempre será ofrecer la presunción de inocencia a favor de sus compañeros señalados por el Ministerio Público, ya que provienen de hombres y mujeres de familia.

Agradeció a todos los peledeístas que se han mantenido firmes en la organización y han transitado por el camino correcto.

PLD hará asamblea el próximo domingo 7

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que realizará la plenaria de apertura de su X Congreso Ordinario para el próximo domingo 7 de julio en diversas provincias del país

Las subcomisiones de la Comisión Organizadora del Congreso, junto a una representación del Comité Político, participaron de los encuentros y durante el acto motivaron a los delegados para que asistan.