JUAN TERRERO PÉREZ

Temor a reedición. Para nadie es un secreto que decir PRM es lo propio decir PRD sin contar al señor que, a fuerza de «hacha y machete», se quedó con las tres letras y un local que parece una ruina, espacio que en su buenos tiempos era un hervidero de gente.

El temor es ahora con esa pléyade de aspiraciones presidenciales para el próximo certamen electoral de 2028.

Se presume que el presidente Luis Abinader se convertirá en el árbitro de esa contienda, pero cabe preguntar si no habrá resabios si el presidente Abinader inclina la balanza para un lado. ¿Se quedarán tranquilos los otros precandidatos que, desde ya, están metidos al ruedo de las aspiraciones y todos se creen con posibilidades?

La lucha por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno será dura. Hipólito Mejía dijo que “no hay que preocuparse, quien ganó, ganó”. Crucemos los dedos.

