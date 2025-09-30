Crueldad animal en Florida: Hombre mata y cocina dos pavos reales

Un hombre de 61 años fue acusado de crueldad animal agravada tras admitir que mató, cocinó y se comió a dos pavos reales domésticos, que tenía como mascotas en su residencia en Florida.

El detenido, identificado como Craig Vogt y residente de la localidad de Hudson, en la costa oeste de Florida, enfrenta un cargo de delito grave de tercer grado por crueldad animal, de acuerdo con una declaración jurada de la Oficina del alguacil del condado de Pasco, a la que accedió la televisora WFLA.

Vogt dejó una carta en el buzón de su vecina en la que admitía haber matado a sus aves porque ella seguía dándoles de comer, pese a que previamente habían tenido una disputa verbal por ese motivo, por lo que la mujer llamó a la policía.

El acusado confesó haber degollado a los animales “por despecho”, desangrarlos y luego cocinarlos en una sartén para comérselos, detalló el informe de la oficina del alguacil.

En la misiva advirtió que seguiría matando a sus pavos reales “para demostrar un punto” si la situación continuaba, de acuerdo con la denuncia.

Algo que reiteró mientras fue trasladado a la cárcel del condado, al asegurar que al salir planeaba acabar con el resto de sus aves para evitar que alguien pudiera quedarse con ellas.

En Florida los pavos reales se consideran animales no nativos, por lo que no están protegidos como otras especies silvestres, pero sí por la ley estatal contra la crueldad.

Vogt se encuentra en el centro de detención de Land O’Lakes, al norte de la ciudad de Tampa.