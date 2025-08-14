CSE y la misteriosa anestesia

Los gobernantes que no garantizan a una sociedad la C de comida, la S de salud y la E de educación (CSE) tienen su fracaso asegurado, porque la ciudadanía siempre tiene sus manos disponibles para los aplausos y si es necesario repetir su votación, pero esas mismas manos pueden depositar su voto de repulsión y castigo si falla uno de los tres elementos de sostén y lo único que puede salvar un régimen es la anestesia misteriosa porque eso y nada más es lo que explica cómo es posible que una comunidad como El Tamarindo en Santo Domingo Este se manifieste públicamente en una protesta que fue transmitida por el noticiero Informativo Teleantillas el pasado viernes 8 de agosto en curso, después de doce años de abandono de la construcción de una escuela. Me gustaría saber qué tipo de anestesia comunitaria es que ha usado el gobierno y sus funcionarios para que esto ocurra en muchas partes del país, con historias de 5, 6 y 11 años para concluir la construcción o reparación de escuelas
Puede leer: Los méritos de Guillermo Gómez