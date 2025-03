¿Cuál es el estado de salud de Danilo Medina tras su diagnóstico de cáncer de próstata?

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó este miércoles que actualmente goza de buena salud y que nunca tuvo dudas de que ganaría la batalla contra el cáncer de próstata que le fue diagnosticado en 2023.

«De salud yo estoy muy bien, y tampoco nunca tuve dudas de que iba a superar eso», expresó líder político al ser preguntado al respecto.

Asimismo, el exgobernante comunicó que los doctores le otorgaron el alta médica en octubre de 2024 y que, tras cinco meses, la enfermedad no ha reaparecido.

«A mí me dieron el alta en octubre del año pasado, los médicos me dijeron que iba a tener tres meses de una situación crítica, porque al quedar sin ningún tipo de tratamiento la enfermedad podría reaparecer, pero ya pasaron cinco meses y todo está bien, está normal, me siento totalmente bien, gracias por la pregunta», manifestó Medina durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana

El anuncio de la enfermedad

Se recuerda que el 22 de marzo de 2023, Danilo Medina anunció a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter) que había sido diagnosticado con cáncer de próstata, a pocas horas de regresar de Miami, Estados Unidos, donde le realizaron varios estudios para confirmar la enfermedad.

«Desde enero me he sometido a diferentes pruebas para determinar este diagnóstico. Tras realizar un tratamiento en el país (República Dominicana) que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos», escribió el exmandatario.

El primer viaje, según puntualizó, fue para hacerse una biopsia y el segundo para un estudio de extensión, que permitirá determinar el tipo de tratamiento más adecuado.

«Les informo, asimismo, que en un futuro próximo me veré obligado a viajar nuevamente, para realizar estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento que me aconsejen», dijo Danilo Medina.

Del mismo modo, el ex jefe de Estado agradeció a todas las personas, compañeros y amigos que se han interesado por su estado de salud en estas últimas semanas.

