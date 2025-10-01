¿Cuál es el estado de salud de la menor que fue violada y lanzada desde un cuarto piso en Pantoja?

La adolescente de 15 años, presuntamente secuestrada, violada y lanzada desde un cuarto piso en la calle La Isabela, sector Pantoja, en Santo Domingo Oeste, fue trasladada a un centro médico de la capital, donde permanece estable dentro de su cuadro de salud.

Según explicaron los médicos que la asisten, la menor presenta una fractura importante en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

«Ahoramismo su vida no corre peligro; ella está totalmente estable, pero bajo un procedimiento quirúrgico que generalmente sale bien, aunque siempre tiene sus riesgos», informó la dirección del hospital.

De igual forma, el centro de salud comunicó que se encuentran en proceso de realizar las evaluaciones correspondientes para determinar si realmente se cometió la agresión sexual contra la infante.

«Recuérdate que es un equipo multidisciplinario que entra en acción, no solamente el ortopeda, sino también el ginecólogo, el psicólogo y el psiquiatra. Entonces, cuando tengamos ya esta información completa, podríamos transmitir si eso fue un hecho que se consumó o que simplemente se intentó», presisó el CS.

Revelan la identidad del atacante

Por su parte, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, identificó a Jacinto Jesús López Terrero como el presunto responsable del descabellado hecho ocurrido la noche del martes.

«Queremos exhortarle a que se entregue por la vía que entienda conveniente para responder por estos hechos», pronunció Pesqueira.

Según versiones del padre de la víctima, la agresión se produjo después de que su hija llegara al lugar a bordo de un taxi solicitado por el presunto agresor.

«El señor le mandó un Uber y se la llevó. Supuestamente, cuando llegaron allá, él la secuestró, la metió en su casa y la forzó, es decir, la violó. Luego, la niña se le safó, le quitó el teléfono y, cuando se puso en el balcón, él agarró y la empujó», manifestó el padre.

Agregó que la adolescente, además, fue brutalmente golpeada por su verdugo, quien permanece prófugo.

«Ella me contó que él también le dio golpes y trompadas. Tiene muchos moretones en la cara, además de machucones en otras partes del cuerpo, y cuando cayó al pavimento se le fracturó el pie en dos partes«, pronunció.

Asimismo, el progenitor clamó a las autoridades apresar al atacante para que responda ante la justicia por el crimen.

«Yo quiero que eso no quede impune, porque, como se lo hizo a ella, se lo puede hacer a otras niñas», declaró.

