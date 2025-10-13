¿Cuál es el estado de salud de los heridos en Los Frailes I durante conflicto por una herencia?

Una de las tres personas que resultaron heridas de bala, presuntamente por Cecilio Lantigua Terrero (Luis Banana), durante un conflicto ocurrido el sábado en el sector Los Frailes I, en Santo Domingo Este, motivado por diferencias relacionadas con una herencia, se encuentra en estado de salud delicado.

Se trata de Scarlin Danelys Guillermo Adames, de 30 años, quien, según informó el director del centro médico donde recibe asistencia, está en la unidad de cuidados intensivos polivalente con trauma toracoabdominal por herida de arma de fuego.

«Su estado es sumamente delicado. Todavía permanece con ventilación asistida y bajo aminas vasoactivas», manifestó el galeno, cuya identidad se reserva para proteger a la víctima de posibles represalias por parte de su agresor.

Mientras que John Henry Tapia Santana (alias “Pelao Dominicano”), de 28 años, y el adolescente de 17 años recibieron heridas superficiales: uno fue herido en el tórax y el otro en una pierna. Ambos, agregó el médico ante las cámaras de Noticias SIN, fueron atendidos siguiendo los protocolos médicos y dados de alta.

Víctima mortal

A consecuencia del incidente, también perdió la vida Steicy Adames, cuyos restos son velados hoy por familiares y amigos en la funeraria municipal del referido sector capitalino.

La joven, según el diagnóstico preliminar, recibió múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego.

Por otro lado, el presunto autor del crimen permanece activamente buscado por agentes de la Policía Nacional, con el objetivo de ponerlo a disposición de la justicia.

La institución del orden indicó que, en la escena ubicada en el Callejón del Cielo, calle Ramón Matías Mella, kilómetro 10 de Los Frailes I, se recolectaron tres casquillos calibre 9 mm como parte de la evidencia.

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

