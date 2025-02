¿Cuál es el estado de salud del comunicador Alberto Vargas?

El reconocido comunicador Alberto Vargas se encuentra ingresado en un centro médico de Santo Domingo, luego de presentar complicaciones de salud el martes.

La información fue revelada por su compañera de trabajo y amiga, Adriana Gómez, quien indicó que, actualmente, el estado del locutor es estable y que puede hablar y mover todas las partes de su cuerpo.

«Alberto sigue estable. Cuando digo estable, estoy hablando de una persona que habla con coherencia y que mueve todas las extremidades del cuerpo», aseguró Gómez.

Asimismo, la panelista del espacio radial ‘El ritmo de la mañana’, que se transmite por Ritmo 96.5 FM, manifestó que aún se desconocen las causas del padecimiento de Alberto, el cual no ha sido revelado.

«Se están esperando unos resultados para determinar qué fue lo que provocó la situación. No fue que Alberto cogió un pique con fulano, que qué sé yo qué. Por favor, si ni los médicos saben cuál es el origen, no se lo inventen ustedes… Esperamos hoy, ya tener un resultado«, dijo.

Adriana Gómez hable del estado de salud de Alberto Vargas

Además, Adriana Gómez expresó su agradecimiento a las personas que le han escrito preocupadas por la salud de Vargas y aseguró que mantendrán a los oyentes actualizados sobre cualquier novedad.

«Les agradezco mucho que ustedes se preocupen por Alberto, no me molesta que me escriban, me toma tiempo porque son muchas las personas que me están escribiendo, les voy a responder, pero quiero que sepan que lo que yo digo aquí en la emisora va a ser exactamente lo mismo que les voy a decir en mensajes», pronunció.

«Recuerden a los medios de comunicación, Alberto está con su celular viendo todo, es cuidándolos a ustedes que estamos, para cuando el loco se siente aquí y empiece a tirar rafagazos, no estén llorando», advirtió también Eduardo Santos, integrante del programa radial.