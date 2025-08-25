¿Cual es el secreto detrás del exitoso lanzamiento del Nintendo Switch 2?

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 ha sido un éxito absoluto desde su lanzamiento en junio desde año. Si bien ha habido algunas controversias en torno a Switch 2 (principalmente relacionadas con el precio del software), hay muchas razones para estar contentos con cómo han ido las cosas en los últimos tres meses.

Sin embargo, si hay un área en la que Nintendo ha superado todas las expectativas, es en la disponibilidad del hardware.

Desde finales de junio, Nintendo Switch 2 ha vendido 5,8 millones de unidades en todo el mundo, superando las ventas de la Switch original y rompiendo récords de la compañía.

Siempre fue una apuesta segura que el interés por la Switch 2 sería muy alto en su lanzamiento; la Switch original es una de las consolas de videojuegos más vendidas de todos los tiempos, y el interés por una secuela ha sido alto durante varios años.

A pesar de todo esto, Nintendo ha logrado satisfacer la demanda.

El problema con los lanzamientos de consolas actuales

Muchos fans de Nintendo esperaban lo peor para el lanzamiento de la Switch 2. La Switch original fue difícil de encontrar poco después de su llegada en 2017, y sin embargo, no fue tan grave como el caos que rodeó los lanzamientos de la PS5 y la Xbox Series X|S en 2020.

La realidad es que los bots y los revendedores han sido una gran fuente de frustración, especialmente para los jugadores, y se han convertido en una espina clavada para cualquiera que solo quiera pagar el precio normal de venta.

Cómo Nintendo evitó la escasez de Switch 2

Aunque parezca simple, parece que Nintendo logró evitar la escasez de Switch 2 fabricando una cantidad de producto más que suficiente para satisfacer la demanda.

En febrero, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, señaló explícitamente que esta sería la estrategia de la compañía para evitar problemas con los distribuidores. También hubo informes no confirmados previos al lanzamiento que indicaban que Nintendo estaba acumulando una enorme reserva de Switch 2, posiblemente para evitar aranceles.

En una presentación de resultados financieros en mayo, Nintendo afirmó que esperaba vender 15 millones de consolas Switch 2 antes del año fiscal que finaliza en marzo de 2026. Queda por ver si la compañía alcanzará esa cifra, pero es evidente que Nintendo produjo suficientes unidades con esa cifra en mente.

