¿Cuál ha sido la obra más grande de Luis Abinader?, según Cruz Jiminián

El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, calificó hoy la campaña de vacunación que se ejecuta en República Dominicana como la obra de mayor importancia realizada por el presidente Luis Abinader a lo largo de la historia del país.

“Para mí la obra más grande que se ha hecho en la historia del país y que al presidente lo va a catapultar, aún con la crisis económica tan difícil como esta”, dijo Jiminián.

El reconocido médico, señaló que la vacunación debe ser obligatoria, y cuestionó a quienes no se la han querido colocar.

“Usted no tiene derecho a andar con COVID en la calle a enfermarme a mí y mi familia, si usted no se quiere vacunar enciérrese en una loma, pero no salga a la calle a enfermar a los demás”, expresó.

Puedes leer: TSA conoce hoy medida contra resolución de tarjeta de vacunación

“La vacuna debe ser obligatoria en todas partes del mundo como se está haciendo, porque usted ya no puede viajar si no la tiene, no puede entrar a un negocio si no la tiene”, destacó Cruz Jiminián.

Sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública en la Resolución No. 000048, en la que establece la presentación obligatoria de la tarjeta de vacunación para acceder a los servicios de transporte, educativos, plazas comerciales, entre otros, agrega que eso ha permitido que una mayor cantidad de personas accedan a vacunarse.

“Ha aumentado el flujo de pacientes, pero no voluntariamente sino por las normas que se han aplicado, que hay que aplicarlas, estoy de acuerdo”.