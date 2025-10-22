Ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, que ha generado intensas lluvias en gran parte del país y podría fortalecerse en las próximas horas, distintas provincias han iniciado operativos preventivos para reducir riesgos de inundaciones y asistir a la población.

Dajabón limpia drenajes y activa Comité de Prevención

En Dajabón, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), encabezado por la gobernadora Severina Gil, recorrió las zonas vulnerables para supervisar los sistemas de drenaje y detectar áreas obstruidas. Durante la inspección fueron identificadas alcantarillas bloqueadas por acumulación de basura, por lo que se dispuso su limpieza inmediata.

La funcionaria exhortó a la población a permanecer en sus hogares y seguir las orientaciones oficiales. El director provincial de la Defensa Civil, Luis Estrella, atribuyó los taponamientos al arrastre de sedimentos y al mal manejo de los desechos durante las lluvias.

En el operativo participaron también representantes del Ejército, Policía Nacional, Cesfront, InDRHI, Obras Públicas y el Ayuntamiento local.

La Vega fortalece coordinación entre Policía y organismos de socorro

En La Vega, el director regional de la Policía Nacional, general Juan Pablo Ferreira Veras, visitó las instalaciones del COE y la Defensa Civil para coordinar acciones preventivas ante eventuales inundaciones.

En la reunión, acompañada por el coronel Roberto Paniagua y encabezada por la directora de la Defensa Civil, Jackelin Polonia, se acordó reforzar la coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta rápida en caso de emergencias.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantenerse en alerta y brindar apoyo a las comunidades más expuestas.