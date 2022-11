¿Cuáles libros son peligrosos de leer?

Se podría pensar que la prohibición de libros es cosa de regímenes represivos y gobiernos autoritarios, pero la censura ha sucedido hasta en las sociedades supuestamente más abiertas y modernas, incluso recientemente.

Está claro que leer es uno de los mayores placeres de la vida. Las novelas nos ayudan a evadirnos con horas de aventuras y de historias maravillosas, Sin embargo, aunque la mayoría de los libros pueden convertirse en nuestros mejores amigos, otros también pueden volverse nuestros peores enemigos.

Algunos escritores consideran que ciertos libros son perjudiciales tanto para la ideología de quien lo lee, así como para su conducta, Otros son más directos y aseguran que son tan dañinos que sólo con tocar sus páginas podrías ser mal influenciado.

A continuación te presentamos los libros que según algunos escritores son peligrosos al leerlos:

1.- El Coleccionista´, de John Fowles (1963)

Este libro del escritor inglés John Fowles pasará a la historia por haber sido fuente de inspiración para varios asesinos en serie.

En el libro narra la historia de Frederik Clegg, un hombre tan obsesionado con una joven llamada Miranda que termina secuestrándola.

En la vida real, Leonard Lake y Charles Ng confesaron que secuestrar y asesinar a Kathy Allen, de 18 años, y Brenda O´Connor, de 19, era parte de su plan para encontrar su propia «Miranda», tal y como revelaron en unos vídeos y un diario que Lake enterró cerca de su casa. Se cree que estos dos hombres asesinaron además a otras 25 personas, entre ellas dos familias enteras.

Christopher Wilder, asesino y violador de niñas en serie, tenía en su poder una copia de ´El coleccionista´ cuando se suicidó en 1984.

Robert Berdella secuestró y torturó hasta la muerte a varios hombres entre 1984 y 1987. Tras ser detenido, Berdella confesó que la adaptación al cine de ´El coleccionista´ fue lo que le inspiró a cometer los asesinatos.

2.- Sombras de las paredes de la muerte´, de Robert Kedzie (1874)

La versión original de este libro (´Shadows from the Walls of Death´) fue publicada en 1874.

Su autor, el químico Robert Kedzie, recopiló muestras del papel pintado que se usaba en el estado de Michigan en esa época.

Lo que Kedzie intentó demostrar es que el papel pintado que se utilizaba en Estados Unidos por aquel entonces contenía niveles de arsénico que podían ser mortales.

En la actualidad existen sólo dos copias de ´Sombras de las paredes de la muerte´ ya que el resto de libros fue retirado de las bibliotecas por su alta toxicidad.

Los ejemplares se encuentran protegidos en las dos universidades de Michigan.

3.- Los Diarios de Turner´, de William Luther Pierce (1978)

William Luther Pierce, líder de la organización supremacista blanca Alianza Nacional, describió de forma violenta en su libro cómo una revolución armada en Estados Unidos termina con la caída del Gobierno y la exterminación de la población judía y no aria del país.

Y es que en ´Los Diarios de Turner´ se detallan y justifican actos violentos y linchamientos contra el pueblo judío y otras culturas.

Su impacto en la época fue tan grande que varios autores de ataques perpetrados en Estados Unidos fueron detenidos con copias de ´Los Diarios de Turner´ en su haber.

Uno de ellos, Timothy McVeigh, atentó con un camión bomba en 1995 contra un edificio de Oklahoma City de una manera muy similar a un ataque que se narra en el libro.

Este atentado, considerado el ataque terrorista más grave ocurrido en el país hasta el 11S, acabó con la vida de 168 personas.

4.- Las penas del joven Werther, de Goethe (1774)

Este libro supuso toda una revolución en la sociedad alemana. ´Las penas del joven Werther´ dio origen a la llamada «Fiebre de Werther».

Los hombres de la época comenzaron a vestirse y a actuar como el protagonista de la novela, pero muchos de ellos también terminaron con su vida como Werther: con un suicidio.

Tanto fue así que el autor Friedrich Nicolai escribió un final alternativo para el libro.

5.- Eutanasia: la estética del suicidio, de James Harden-Hickey (1894)

En sus últimos años, el autor James Harden-Hickey sufrió una depresión tan profunda que le llevó a escribir ´Eutanasia: la estética del suicidio´.

En esta novela se detallan numerosas técnicas para cometer un suicidio, entre ellas 90 tipos de veneno y otras cuantas decenas de armas.

La historia dice que este libro inspiró a muchas personas a llevar a cabo suicidios.

