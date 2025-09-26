¿Cuáles medidas toman los hospitales ante los efectos de la onda tropical?

  • Hoy
¿Cuáles medidas toman los hospitales ante los efectos de la onda tropical?

SNS refuerza hospitales ante efectos de onda tropical

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este viernes que los hospitales de la Red Pública han sido reforzados como medida preventiva ante los efectos de una activa onda tropical que continúa generando lluvias en gran parte del territorio nacional, con el propósito de garantizar atención oportuna a la población.

La directora de Centros Hospitalarios del SNS, Yocasta Lara, explicó que fueron activados los Comités de Emergencias y Desastres en los hospitales correspondientes a los Servicios Regionales de Salud Ozama, Valdesia y El Valle, en seguimiento a los avisos meteorológicos emitidos.

Detalló que los centros de salud ejecutan labores de prevención y preparación, incluyendo limpieza y mantenimiento de infraestructuras, así como la disposición de medicamentos, insumos, agua y materiales de limpieza. También se reforzó la seguridad en las áreas de Emergencias, revisión de plantas eléctricas, reservorios de agua y combustible, además del resguardo de equipos médicos, informáticos y documentos.

Asimismo, se instruyó a los directores de hospitales de las regionales mencionadas que las guardias médicas correspondientes al día de hoy se inicien a partir de las 2:00 de la tarde.

Con estas acciones, el Servicio Nacional de Salud reitera su compromiso de brindar a la ciudadanía una atención continua y de calidad, especialmente durante eventos atmosféricos que puedan poner en riesgo la salud de la población.

Sistema penitenciario mantiene activo su plan de contingencia ante intensas lluvias
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¿Cuáles medidas toman los hospitales ante los efectos de la onda tropical?
¿Cuáles medidas toman los hospitales ante los efectos de la onda tropical?
26 septiembre, 2025
Sistema penitenciario mantiene activo su plan de contingencia ante intensas lluvias
Sistema penitenciario mantiene activo su plan de contingencia ante intensas lluvias
26 septiembre, 2025
Los daños que han dejado las lluvias en República Dominicana
Los daños que han dejado las lluvias en República Dominicana
26 septiembre, 2025
República Dominicana, en estado de alerta casi total por lluvias
República Dominicana, en estado de alerta casi total por lluvias
26 septiembre, 2025
Presidente Luis Abinader envía mensaje ante fuertes lluvias en el país
Presidente Luis Abinader envía mensaje ante fuertes lluvias en el país
26 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Innovación tecnológica con Hisense

Innovación tecnológica con Hisense

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo