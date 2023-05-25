Entre las asociaciones que buscan ser un partido político se encuentran desde una Asociación de Padres, hasta PODEMOS (partido de España) y de MORENA (Partido méxicano).
Así salió a relucir este miércoles, luego de la que la Junta Central Electoral anunciara el rechazo de reconocimiento de 46 organizaciones políticas por no cumplir con requisitos.
ESTOS SON LOS GRUPOS
|SOLICITUDES RECHAZADAS
|SOLICITANTE
|FECHA DE DEPÓSITO DE LA SOLICITUD
|FEDERACIÓN DE PADRES DE NIÑOS EN ESCUELAS PÚBLICAS Y COLEGIOS PRIVADOS (FEDEPADRES)
|12/01/2021
|PROYECTO SOCIAL DEL PUEBLO (PSDP)
|13/01/2021
|PARTIDO JUVENTUD CRISTIANO
|08/04/2021
|COALICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MOVIMIENTOS DE APOYO (CONAIMA)
|08/04/2021
|AVANZADA DEL BIENESTAR DOMINICANO (ABD)
|27/04/2021
|PARTIDO DOMINICANOS UNIDOS
|26/08/2021
|PODEMOS
|28/08/2021
|PARTIDO DE LA ALIANZA NACIONAL (PAN)
|31/08/2021
|MOVIMIENTO SOLUCIÓN MUNICIPAL SANTO DOMINGO ESTE (MSM)
|13/09/2021
|PARTIDO ÚNICO LIBRE Y SERVICIAL (PLUS)
|08/11/2021
|ALIANZA DE ORGANIZACIÓN RENOVADORA (AORA)
|10/11/2021
|MOVIMIENTO COMPROMISO NACIONAL (MCN)
|20/01/2022
|PARTIDO UNIÓN DE ORO (PUDO)
|10/03/2022
|FUERZA NACIONAL DEL AMOR (FNA)
|22/03/2022
|MOVIMIENTO LABORALISTA NACIONAL (MLN)
|13/07/2022
|UNIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DOMINICANO (UDD)
|21/07/2022
|MOVIMIENTO MUNICIPAL SOCIALISTA NUEVA DEMOCRACIA (MMSND)
|10/08/2022
|MOVIMIENTO JÓVENES DE ORO
|30/08/2022
|PARTIDO FRENTE CÍVICO Y SOCIAL (FCS)
|27/09/2022
|PARTIDO ACCIÓN POPULAR
|17/10/2022
|PARTIDO ACCIÓN REFORMISTA NACIONALISTA (ARENA)
|08/11/2022
|MOVIMIENTO PARA SEGUIR TRABAJANDO (MPST)
|28/11/2022
|PARTIDO RENOVACION NACIONAL POPULAR (PRNP)
|30/11/2022
|MOVIMIENTO JUVENTUD ELECTORAL INDEPENDIENTE
|31/01/2023
|MOVIMIENTO EL ARCO DEL TRIUNFO
|01/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO ORIENTAL (MSDO)
|09/02/2023
|MOVIMIENTO POLÍTICO ALIANZA ELECTORAL DOMINICANA DE ULTRAMAR (AEDU)
|09/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL AVANCE BOCA CHICA (TURISMO Y DESARROLLO)
|13/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL UNIÓN Y PROGRESO SAN ANTONIO DE GUERRA (MMUPSAG)
|13/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL GRAN SANTO DOMINGO (GSDO)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PROVINCIAL SAN JUANERO (MIPSAN)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS EN MARCHA (ALCAMAR)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL UNIÓN OCCIDENTAL (UNO)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL AZUANO (PRO AZUA)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL SOMOS PEDRO BRAND (SOPREBRAN)
|14/02/2023
|MOVIMIENTO FUERZA POPULAR DEMOCRATA (M.F.P.D)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO MUNICIPAL ACCIÓN SEIBANA(MASEI)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL AVANCE MONTEPLATEÑO (AMP)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL ALTAGRACIANO MOPROA
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL INDEPENDENCIA SOMOS GUAYABAL (SOGUAYA)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL FRONTERA MIA (FROMI)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL ROMANENSE (PROROMA)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL SOMOS BANI (SOBANI)
|16/02/2023
|MOVIMIENTO ARRIBA VILLA MELLA (AVIME)
|17/02/2023
|MOVIMIENTO PROVINCIAL BARAHONERO (MOPROBA)
|17/02/2023
|MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN NACIONAL (MORENA)
|18/02/2023