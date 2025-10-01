¿Cuáles son las mejores universidades de República Dominicana?

¿Cuáles son las mejores universidades de República Dominicana?

Los expertos internacionales en educación superior QS Quacquarelli Symonds publicaron el QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe, donde revelaron el ranking de las mejores universidades de República Dominicana.

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) lideró el listado y fue nombrada con mejor desempeño de universidades en el todo el país.

A continuación, el ranking completo de las universidades dominicanas según el QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe:

La PUCMM y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) ocupan puestos destacados en cuanto a citas por artículo, situándose en tercer y cuarto lugar en América Latina y el Caribe, respectivamente.

La clasificación completa QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe se publicará cuando se levante el embargo y estará disponible en https://www.topuniversities.com/latin- america-caribbean-overall.

