¿Cuáles son las mejores universidades de República Dominicana?

Los expertos internacionales en educación superior QS Quacquarelli Symonds publicaron el QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe, donde revelaron el ranking de las mejores universidades de República Dominicana.

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) lideró el listado y fue nombrada con mejor desempeño de universidades en el todo el país.

Puede leer: QS World University Rankings 2026: PUCMM ocupó el primer lugar en la República Dominicana

A continuación, el ranking completo de las universidades dominicanas según el QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe:

La PUCMM y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) ocupan puestos destacados en cuanto a citas por artículo, situándose en tercer y cuarto lugar en América Latina y el Caribe, respectivamente.

La clasificación completa QS World University Rankings 2026: Latinoamérica y el Caribe se publicará cuando se levante el embargo y estará disponible en https://www.topuniversities.com/latin- america-caribbean-overall.