¿Cuáles son las posibles razones detrás de la disminución de la tasa de cambio del dólar estadounidense?

Restricción a no generadores de divisas: Las empresas y personas físicas que no generan divisas han visto limitado su acceso a financiamiento en moneda extranjera, reduciendo así la demanda de dólares en el mercado. Además, los créditos para la compra de viviendas y consumo personal por parte de no generadores de divisas también han sido restringidos, incentivando el uso de la moneda local para estas transacciones.