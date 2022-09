¿Cuáles son los alimentos tóxicos para nuestros perros?

Quizá uno de los tópicos más importantes relacionados con la alimentación del perro, son los alimentos tóxicos.

Hay alimentos que para nosotros son un jolgorio, por ejemplo, el chocolate. El chocolate, cuando a la noche te agarran ganas de comer chocolate y te da placer, tiene que ver con el triptófano, que es un aminoácido esencial que se transforma en serotonina.

¿Te compliqué mucho la vida? La serotonina es el mediador químico del placer, todo eso que es placentero para nosotros.

Otro componente del chocolate, que es la teobromina, te puede matar a tu perro y te voy a explicar por qué.

Porque para vos, un pedacito chiquito de chocolate, lo distribuís en 80 kilos, 70 kilos de peso, 60 kilos de peso.

Pero, si tenés un perro de tres kilos de peso, y comés el mismo pedacito o le das el mismo pedacito que nosotros, la cantidad de chocolate que va a ingerir con relación a su peso es monstruosa, es enorme. Y, entonces, la cantidad de teobromina, esa sustancia tóxica, es terrible.

Por favor, chocolate no. Por favor, uvas no, ni pasas de uva tampoco. Porque las pasas de uva, al igual que otros frutos secos, son capaces de generar insuficiencia renal.

No le des almendras, no le des maníes, no le des castañas de cajú, no le des nada que tenga que ver con frutos secos, porque un perro es un carnívoro.

Es un carnívoro que puede tener las posibilidades de comer muchas cosas y, a diferencia del lobo, de digerir el almidón, pero tiene alimentos que vos tenés que evitar. Evitá chocolate, evitá las pasas de uva, evitá las uvas, evitá la banana.

Evitá aquellos productos o alimentos que puedan quitarte el afecto en un incidente que va a ser desagradable, cuando no fatal.

Dieta casera o alimento balanceado

La evolución del mundo moderno y la mayor y mejor escala de conocimiento ha volcado la tendencia hacia una alimentación más natural no solo entre los humanos, sino que también en nuestros animales de compañía.

Al principio parecía una expresión esnobista o una moda pasajera, pero con el tiempo se ha transformado en una posición que se ha se ha consolidado seriamente.

Para que un alimento de animales sea considerado natural debe estar elaborado con componentes naturales, carecer de aditivos (preservantes, colorantes, aglutinantes, etc.) y contener proteínas de carne roja, aves o pescado fresco.

Desde ya en su formulación deben cumplir el necesario aporte de vitaminas, fibras y minerales necesarios para mantener el estado de salud en nuestros animales en las mejores condiciones.

No le des nada que tenga que ver con frutos secos, porque un perro es un carnívoro



Ventajas del alimento balanceado

1. Es de fácil administración: no ensuciamos, no cocinamos y va de la bolsa al comedero

2. Están nutricionalmente equilibrados, (por lo menos en los papeles)

3. Existen dietas especiales, para diferentes patologías, para razas especiales, para edades concretas

4. Ahorran tiempo

Inconvenientes del alimento balanceado

1. No son alimentos “frescos” pues están sometidos a tratamientos con calor que pueden deteriorar su composición

2. Algunas marcas contienen proteínas de bajo valor biológico y baja digestibilidad

3. Contienen aditivos químicos

4. La forma natural de alimentarse de un perro o un gato (que son depredadores y desgarran) no coincide con masticar trozos duros

El perro es un carnívoro que puede tener las posibilidades de comer muchas cosas, pero tiene alimentos que vos tenés que evitar



Ventajas de la alimentación natural

1. Mejora la salud bucal debido a la menor acumulación de sarro

2. El equilibrio en el aporte de nutrientes de mejor disponibilidad biológica ayuda a un mejor control del peso

3. Ayuda al ciclo digestivo y a un mejor aprovechamiento de los nutrientes, lo que se puede traducir en un pelaje más brilloso y una piel más sana

4. Reforzamiento del sistema inmunológico

Inconvenientes de la alimentación natural

1. Al ser alimentos frescos necesitan frecuente reposición y conservación.

2. Su preparación exige más tiempo y dedicación.

3. Resulta más difícil cumplimentar con exactitud los requerimientos y el balance nutricional sobre todo en cuanto a minerales y vitaminas

Los cánidos son omnívoros oportunistas y facultativos o sea combinan una dieta con una alta proporción de carne y grasas con algunos alimentos de origen vegetal.