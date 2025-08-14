¿Cuáles son los criterios para que una tormenta se convierta en huracán? 

Los huracanes son fenómenos meteorológicos de gran potencia que absorben el calor de las aguas tropicales para alimentar su furia. Estas violentas tormentas se forman sobre el océano, a menudo comenzando como una onda tropical, una zona de baja presión que se desplaza por los trópicos ricos en humedad, lo que puede intensificar la actividad de lluvias y tormentas eléctricas.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), entidad encargada de la evaluación atmosférica del tiempo en EE.UU, señaló varias señales identificables para detectar el proceso de transformación de una tormenta tropical a un huracán.

¿Cómo se forma el huracán?

A medida que este sistema meteorológico se desplaza hacia el oeste a través de los trópicos, el aire cálido del océano asciende hacia la tormenta, formando una zona de baja presión debajo. Esto provoca la entrada de más aire. El aire asciende y se enfría, formando nubes y tormentas eléctricas. Arriba, en las nubes, el agua se condensa y forma gotitas, liberando aún más calor para alimentar la tormenta.

Cuando la velocidad del viento en una tormenta de este tipo alcanza los 119 km/h, se clasifica como huracán. Los términos «huracán» y «ciclón tropical» se refieren al mismo tipo de tormenta: un sistema rotatorio y organizado de nubes y tormentas eléctricas que se origina sobre aguas tropicales o subtropicales y presenta una circulación cerrada de bajo nivel.

Durante un solo huracán, los vientos furiosos pueden producir aproximadamente la mitad de la energía que tiene la capacidad de generación eléctrica del mundo entero, mientras que la formación de nubes y lluvia a partir de la misma tormenta puede liberar una asombrosa cantidad 400 veces mayor.

Receta para un huracán

Para que se forme un huracán se requieren varios factores, fácilmente disponibles en las zonas tropicales:

Una perturbación meteorológica preexistente: Un huracán suele comenzar como una onda tropical.

Un huracán suele comenzar como una onda tropical. Agua cálida: Agua a una temperatura de al menos 26,5 grados Celsius a una profundidad de 50 metros impulsa la tormenta.

Agua a una temperatura de al menos 26,5 grados Celsius a una profundidad de 50 metros impulsa la tormenta. Actividad de tormentas eléctricas: Las tormentas eléctricas convierten el calor del océano en combustible para huracanes.

Las tormentas eléctricas convierten el calor del océano en combustible para huracanes. Cizalladura baja del viento: Una gran diferencia en la velocidad y dirección del viento alrededor o cerca de la tormenta puede debilitarla.

Si se combinan todos estos factores, es posible que se produzca un huracán. Incluso cuando se combinan todos estos factores, no siempre se desarrolla un huracán.