¿Cuáles son los planes de Julio César Valentín tras salir del PLD, según Temo?

Al parecer, los planes del dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Valentín, tras su salida de dicha organización, van más allá de crear un movimiento social.

Juan Temístocles Montás, Temo, reveló este lunes cuáles serían las intenciones de Julio César: «Él a mí me dijo antes de irse, porque yo hablé con él, cuando yo le planteé que era un salto al vacío lo que él iba a dar, él me habló de su interés de vincularse con Minou (Tavárez Mirabal), con Guillermo Moreno… Eso fue lo que él me planteó a mí».

En ese sentido, Temo admitió que la salida de Valentín representa una baja en Santiago, provincia que representó el expeledeísta por muchos años, pero admitió que esa localidad se va a recomponer. «Hay muchos. Ahí está el hijo de Monchy Fadul (…), hay otros compañeros, hay varios buenos que tienen condiciones», dijo el vicepresidente del partido morado al ser entrevistado en Despierta con CDN, que se transmite por CDN, canal 37.

Temo indicó consideró además que, por razones ideológicas, sería «una locura» que su excompañero político se fuera al Partido de Revolucionario Moderno (PRM).

El roble del PLD precisó, sin embargo, que el también exsenador santiaguero nunca manifestó desacuerdo ideológico a lo interno de esa entidad política.

La carta de Valentín

Valentín confirmó su desvinculación del PLD con una extensa carta dirigida al presidente del partido, Danilo Medina Sánchez.

Las letras de la misiva, escritas por él, no especificaron en cuál partido militaría, aunque acotó que se mantendrá en la política. En ese sentido, en la carta puntualizó que seguirá «explorando» otras vías.

¿Por qué renunció del PLD?

«En el contexto actual, mis convicciones progresistas entran en conflicto con pronunciamientos, prácticas y criterios político-ideológicos que estimo desasociados de la tradición ideológica del PLD, que ve en los sectores vulnerables la causa fundamental a nuestras luchas y existencias», escribió Julio César.

Asimismo, el excongresista santiaguero agradeció al partido morado que le acogió desde su ingreso en los años 80, pero fue enfático en su carta cuando dijo: «Quedarnos sería sería estar en un cuerpo sin alma». Y añadió que ya no se siente parte ni está convencido de esa organización política.

«Siempre estaré agradecido con el partido por las oportunidades que me brindó y siento respeto por las gestiones de gobiernos encabezadas por el PLD que pusieron como prioridad a los sectores más vulnerables y olvidados del país, contribuyendo con la reducción de la desigualdad y de la pobreza en la República Dominicana», escribió Valentín.