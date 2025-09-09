¿Cuáles son los síntomas de problemas de salud mental en atletas profesionales? 

Ser un atleta puede ser fantástico, pero también abrumador. Con la euforia que acompaña a cada éxito, cabe destacar que tienden a estar expuestos a diversos niveles de estrés. Esto incluye la carga del entrenamiento físico, la creciente presión de la competición y la ansiedad por el rendimiento, entre otros.

Y en algunos casos, puede ser difícil para un atleta gestionar su angustia y las expectativas que se esperan de él. Por ello, podrían estar expuestos a problemas de salud mental.

Aquí hay algunas señales relacionadas con la salud mental de las que hay que tener cuidado:

Consumo excesivo de alcohol o drogas

Los problemas de salud mental generalmente pueden hacer que las personas se sientan emocionalmente agotadas y mentalmente agobiadas. También puede haber casos en los que algunas personas tienden a sentirse desmotivadas y sin inspiración para seguir con su día. En tal caso, algunas pueden recurrir al alcohol y las drogas en exceso para ahogar sus sentimientos y sentirse bien.

Se sabe que el alcohol y las drogas producen euforias temporales que permiten sentirse mejor en ese momento y disfrutar de momentos de risa, felicidad y paz. Sin embargo, estas euforias temporales deben ser alimentadas constantemente con el consumo continuo de alcohol o drogas, ya que una vez que la sensación de felicidad desaparece, el bajón puede ser más intenso que antes.

La dependencia del alcohol y las drogas no es algo que se deba tomar a la ligera. Si bien puede ser difícil abandonar un hábito repentinamente, especialmente si uno cree que es la única manera de sobrevivir el día, hay ayuda disponible.

Ansiedad aumentada

Sentirse nervioso o ansioso de vez en cuando al competir se considera normal. Después de todo, los atletas también son humanos. En esencia, la ansiedad en los atletas puede estar relacionada con el hecho de que son conscientes de que están siendo observados y criticados, y sus aficionados confían en que darán lo mejor de sí mismos. La ansiedad también puede estar relacionada con la posibilidad de decepcionar a muchas personas y entrenadores si no ganan.

Este tipo de ansiedad es normal. Sin embargo, si la ansiedad se intensifica hasta el punto de ocurrir con frecuencia y otros empiezan a notar un cambio de comportamiento, podría ser una señal de problemas de salud mental.

Por ejemplo, si, antes de un partido de tenis, un jugador tiembla continuamente hasta el punto de no poder sostener la raqueta con firmeza, es probable que la ansiedad haya alcanzado su punto máximo. En algunos casos, esto puede ir acompañado de sudoración excesiva, como si ya hubiera jugado un partido cuando no lo había hecho.

Disminución del interés en los deportes

Que un atleta experimente una disminución del interés en su deporte es una señal de salud mental. Generalmente, cuando se experimentan problemas de salud mental, se pierde el interés en las actividades que antes más disfrutaba. Los desequilibrios químicos y hormonales pueden afectar los niveles de energía física necesarios para practicar deportes.

Cuanta menos energía física tenga un atleta para practicar un deporte, menos interés tendrá en entrenar o competir.

Indicaciones de una disminución en el interés deportivo por parte de un atleta incluyen:

Falta frecuente a los entrenamientos

Llegada tarde a los entrenamientos

Disminución del interés por aprender más sobre el deporte

Disminución del desarrollo de las habilidades necesarias para sobresalir en el deporte

Sensación de indiferencia si no gana un partido

Pérdida/aumento de peso drástico

Al experimentar problemas de salud mental, los atletas pueden subir o bajar de peso repentinamente sin cambiar intencionalmente su dieta. Esto puede deberse, por ejemplo, a un desequilibrio hormonal. O quizás, algunos comen en exceso cuando enfrentan problemas de salud mental, ya que la comida puede ser reconfortante. La comida puede proporcionar una euforia instantánea, ya que el proceso de comer libera dopamina, la hormona del bienestar. Es el exceso de comida lo que puede llevar al aumento de peso.

Por otro lado, otros dejan de comer cuando enfrentan problemas de salud mental. Pierden el interés por la comida, pierden el apetito o no tienen la energía para preparar o comer.

Fatiga extrema

Los atletas pueden experimentar fatiga extrema debido a que los problemas de salud mental pueden provocar alteraciones en los patrones de sueño. Algunos pueden tener dificultades para dormir debido a los pensamientos constantes y la pesadez. Otros pueden dormir demasiado por cansancio, aunque dormir demasiado puede contribuir aún más a la fatiga.

Los atletas extremadamente fatigados pueden comenzar a rendir más lento, quedarse dormidos en el banquillo o tener tiempos de reacción más lentos. Los profesionales de la salud mental solo pueden intervenir en este tipo de agotamiento relacionado con problemas de salud mental.