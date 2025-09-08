¿Cuándo el Ministerio de Trabajo puede detener obras en construcción? Esa es la pregunta que surge luego de que este domingo esa entidad anunciara que detuvo la construcción de 15 edificios, de 33 inspeccionados, por hallar presuntas infracciones.

El Ministerio de Trabajo puede detener una obra de construcción cuando exista un riesgo grave e inminente que ponga en peligro la seguridad de los trabajadores. En esos casos, el empleador está obligado a informar de inmediato a los empleados sobre el riesgo y a tomar medidas de protección adecuadas.

Esto, basado en el Reglamento 522-01, sobre seguridad y salud en el trabajo, el Ministerio de Trabajo. Además, si las condiciones representan un peligro directo, el empleador debe permitir que los trabajadores interrumpan su labor e incluso evacuen el lugar de trabajo. No se les puede exigir retomar sus funciones mientras el riesgo continúe, salvo a quienes estén capacitados y autorizados para controlar la situación.

También se debe garantizar que solo ingresen a las áreas peligrosas los empleados que cuenten con la debida formación, información y equipos de protección. Cualquier trabajador que actúe en resguardo de su seguridad no puede ser sancionado, salvo que se demuestre mala fe o negligencia grave.

Finalmente, el inspector de trabajo está facultado para ordenar la paralización inmediata de una obra si detecta un peligro inminente. Esta decisión se comunica a la Dirección General de Trabajo, que solicita una evaluación técnica a la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de definir las recomendaciones y pasos a seguir antes de reanudar las labores.

El pasado fin de semana, el Ministerio de Trabajo informó que durante operativos especiales focalizados en sectores de la construcción del Distrito Nacional, fueron paralizadas 15 obras de construcción por presentar falta de seguridad y salud, que ponían en peligro la integridad física de los trabajadores.

Como resultado de las jornadas de inspección, fueron levantadas 380 actas, de las cuales 304 son de apercibimiento o advertencia sobre incumplimiento y 76 de infracciones, tales como falta de comité mixto de seguridad y salud; señalización, provisión de equipos de protección personal; botiquines de primeros auxilios y extintores.

Mientras que, en materia de violación al Código de Trabajo están la falta de planilla de personal fijo y tenerla visible; presentación de la planilla de personal móvil u ocasional, nacionalización del trabajo, pago del salario mínimo de ley, no pago de vacaciones, salario extraordinario y no libro de visitas.

Estos operativos, realizados en 41 empresas, responden al compromiso del Ministerio de Trabajo, de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores del sector construcción.

En ese sentido, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, sostuvo que los trabajadores de la construcción y el entorno donde son edificadas las torres, tienen que contar con seguridad, y la forma de hacerlo es utilizando los equipos necesarios para prevenir cualquier tipo de accidente.

Olivares señaló, además, que las inspecciones tienen el propósito de concientizar y conducir a los constructores a cumplir estrictamente con las normas que rigen la seguridad y la salud en las construcciones, así como los derechos de los trabajadores.