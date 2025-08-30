Cuándo inicia el Otoño en República Dominicana 

Cuándo inicia el Otoño en República Dominicana 

Las hojas caen y se tiñen de tonos anaranjados y amarillentos, las temperaturas descienden, se cosechan frutos, los días se acortan y las noches se alargan. Indiscutiblemente: otoño.

Este año, el equinoccio de otoño, también llamado equinoccio de septiembre, ocurrirá el lunes 22 de septiembre, según detalla Almanac.

El equinoccio de otoño es un evento astronómico que marca el inicio de la estación. En el hemisferio norte, sucede en septiembre, mientras que en el hemisferio sur se produce en marzo.

El comienzo del otoño se da cuando el centro del Sol, visto desde la Tierra, cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur. Esto provoca que la duración del día y la noche sea prácticamente igual, dando lugar al fenómeno conocido como equinoccio de otoño.

Durante este periodo, al anochecer se podrán observar varios planetas, como Venus, Júpiter y Saturno. Por su parte, en las mañanas de octubre y noviembre será visible Mercurio, y a partir de noviembre aparecerá Marte junto con los primeros rayos del sol.

El otoño también es una temporada de celebraciones. Entre las más conocidas se encuentran Halloween y el Día de Acción de Gracias, populares en Estados Unidos y Canadá. En España y en el norte de Latinoamérica, el día más relevante es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que al igual que Halloween, tiene sus raíces en festividades paganas vinculadas al culto de los muertos.

