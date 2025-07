“Cuando la gente se casa es para tener relaciones sexuales”, fue una de las polémicas frases expresadas por la diputada Altagracia de los Santos durante un turno este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados, mientras se conocía el proyecto de Ley Orgánica que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.

La congresista, quien también se desempeña como terapeuta familiar, manifestó su preocupación por el artículo 135 de la pieza legislativa, que penaliza las relaciones sexuales no consensuadas dentro del matrimonio. Según sus declaraciones, en momentos de ira una mujer podría cometer un error y acusar injustamente a su esposo, o viceversa, por lo que solicitó a la Cámara Baja que se observen esos puntos.

«Nadie se casa con una momia ni robot. Eso hay que chequearlo, señores. ¿Cómo va a ser, presidente (Alfredo Pacheco), que si una mujer amaneció amargada con el marido y brava o viceversa, y le da la gana de utilizar un electrónico y hacerse un pequeño daño por ahí abajo (su parte íntima), y va y dice: mi marido me violó. ¿A ese hombre le van a meter de 10 a 20 años?», cuestionó la legisladora por el Partido Revolucionario Moderno.

Puedes leer: Merecíamos otra forma’: Pacheco se molesta con carta de Raquel Arbaje y sus hijas

De los Santos consideró que el proyecto, tal como está redactado, podría prestarse a denuncias malintencionadas o poco probables, especialmente en momentos de conflicto entre parejas sentimentales.

«¿Quién va a investigar eso? ¿Quién va a estar chequeando si la violó o no la violó? Pero, usted se casó para tener relaciones sexuales. Ta bien que si usted un día usted está mala, le va a decir a su esposo: yo estoy mala, no puedo tener relaciones sexuales. Pero, presidente: eso no es verdad, eso hay que chequearlo. Ese artículo hay que chequearlo, el 135, porque van a haber muchos hombres presos, porque las mujeres van a amanecer enfogonadas, porque no lo chapiaron y van a decir que ellos la violaron. Eso hay que chequearlo«, insistió la diputada de la circunscripción 3 de la provincia Santo Domingo.

Celebra eliminación de las tres causales

Del mismo modo, Altagracia de los Santos expresó su felicidad por la eliminación de las tres causales que permitirían el aborto en la República Dominicana, y calificó de “doble moral” a los compañeros que, según ella, dicen ser cristianos pero apoyan dicha medida.

«Qué bueno que sacaron las tres causales, y como dijo el pastor: el 18 lo vamos a esperar aquí para que la traigan, para que vean quiénes son los que votan. Doble moral, que a los cristianos le dicen: Dios te bendiga, y aquí están diciendo que están apoyando la muerte de un bebé que no se puede defender…», enfatizó la servidora pública.

Además, De los Santos abordó el artículo que hace referencia a los delitos personales en las iglesias.

Sobre el Código Penal

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves, en segunda lectura y con modificaciones, el nuevo Código Penal dominicano.

El pleno tomó la decisión luego de escuchar a diputados y diputadas de las diferentes bancadas partidarias, por lo que ahora la pieza pasa al Senado para continuar su trámite legislativo.

Seguir leyendo: ¡Pasadas las 3 de la madrugada! Diputados aprueban polémico Código Penal con más de 40 cambios