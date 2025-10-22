La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

Teresa Mártez

En los últimos días se ha generado confusión en torno a la Resolución 553-03 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

Esta resolución sugiere que los pacientes con enfermedades de alto costo —especialmente aquellas de tipo no oncológico, como la artritis reumatoide, el lupus, la hemofilia, entre otras— preferiblemente reciban sus tratamientos a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) del Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, la misma resolución deja la decisión final en manos del afiliado, en respeto al principio de libre elección. Esto significa que si un paciente decide continuar recibiendo su tratamiento a través de su Aseguradora de Riesgos de Salud (ARS), debe respetarse su decisión.

El espíritu de la norma no es imponer un camino único, sino ofrecer alternativas que garanticen que ningún paciente quede sin tratamiento por razones económicas o burocráticas. Si el paciente no puede cubrir los copagos que manda la norma, el programa de Alto Costo sigue siendo la vía prioritaria. Pero si prefiere continuar con su ARS —por comodidad, continuidad o disponibilidad— esa elección también es válida y debe ser respetada.

Lee más: La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

Por eso, es importante aclarar que las ARS no están incumpliendo la resolución cuando siguen atendiendo a sus afiliados con cobertura para estos medicamentos. Lo que busca la medida es ampliar las opciones, no restringirlas.

El verdadero problema no es quién entrega el medicamento, sino la falta de claridad y coordinación entre las instituciones, lo que termina confundiendo a la población y retrasando el acceso a tratamientos que no pueden esperar.

El sistema de salud necesita coherencia y comunicación efectiva. Los pacientes no deberían ser los que paguen las consecuencias de interpretaciones parciales o mensajes incompletos.

Desde La Voz del Paciente RD reiteramos que el enfoque debe mantenerse en lo esencial: el derecho del paciente a recibir su tratamiento de manera oportuna, sin obstáculos ni desinformación.

Porque en salud, la información correcta también salva vidas.

Teresa Mártez

Teresa Mártez

Publicaciones Relacionadas

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!
La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!
22 octubre, 2025
Las graves consecuencias que produce una agresión sexual al cerebro
Las graves consecuencias que produce una agresión sexual al cerebro
14 octubre, 2025
Luis Abinader truena por situación en Senasa: «Debería tener consecuencias drásticas»
Luis Abinader truena por situación en Senasa: «Debería tener consecuencias drásticas»
8 septiembre, 2025
Atentos a escuchar su voz
Atentos a escuchar su voz
7 septiembre, 2025
Consecuencias del fraude de visa: la contundente advertencia de la embajada  de EE.UU.
Consecuencias del fraude de visa: la contundente advertencia de la embajada  de EE.UU.
20 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Teodoro Tejada y el monorriel 

Teodoro Tejada y el monorriel 

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo