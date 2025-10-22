En los últimos días se ha generado confusión en torno a la Resolución 553-03 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

Esta resolución sugiere que los pacientes con enfermedades de alto costo —especialmente aquellas de tipo no oncológico, como la artritis reumatoide, el lupus, la hemofilia, entre otras— preferiblemente reciban sus tratamientos a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) del Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, la misma resolución deja la decisión final en manos del afiliado, en respeto al principio de libre elección. Esto significa que si un paciente decide continuar recibiendo su tratamiento a través de su Aseguradora de Riesgos de Salud (ARS), debe respetarse su decisión.

El espíritu de la norma no es imponer un camino único, sino ofrecer alternativas que garanticen que ningún paciente quede sin tratamiento por razones económicas o burocráticas. Si el paciente no puede cubrir los copagos que manda la norma, el programa de Alto Costo sigue siendo la vía prioritaria. Pero si prefiere continuar con su ARS —por comodidad, continuidad o disponibilidad— esa elección también es válida y debe ser respetada.

Por eso, es importante aclarar que las ARS no están incumpliendo la resolución cuando siguen atendiendo a sus afiliados con cobertura para estos medicamentos. Lo que busca la medida es ampliar las opciones, no restringirlas.

El verdadero problema no es quién entrega el medicamento, sino la falta de claridad y coordinación entre las instituciones, lo que termina confundiendo a la población y retrasando el acceso a tratamientos que no pueden esperar.

El sistema de salud necesita coherencia y comunicación efectiva. Los pacientes no deberían ser los que paguen las consecuencias de interpretaciones parciales o mensajes incompletos.

Desde La Voz del Paciente RD reiteramos que el enfoque debe mantenerse en lo esencial: el derecho del paciente a recibir su tratamiento de manera oportuna, sin obstáculos ni desinformación.

Porque en salud, la información correcta también salva vidas.