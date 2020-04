Cuando ofreces lo que no puedes dar, es demagogia

Los ciudadanos eligen a sus gobernantes para hacer exactamente lo que dice el nombre, para que los gobiernen.

Durante esta pandemia, esta crisis sanitarias que ha generado el coronavirus, se ha tenido que hacer una pausa en pleno proceso político, y es lo lógico, debido a que el aislamiento social es la principal medicina para combatir este mal que afecta a todo el mundo, al menos por ahora, es ahí entonces donde recae toda la responsabilidad de dirección, en quienes los ciudadanos decidieron que son los mejores para dirigir, en este caso la gente eligió a Danilo Medina, al PLD, y créanme, ese partido con todos sus defectos y virtudes, es el partido que tiene los hombres y mujeres para manejar esta crisis.

El PLD tiene sus fallas, pero está probado que ha sido el mejor partido sacando de abajo, sólo basta con mirar hacia atrás y citar las crisis que le han tocado y con qué notas las han pasado.

Al suspenderse las actividades políticas, el candidato opositor se ve acorralado, si, entiende que su mejor momento, la crisis de las pasadas suspensiones de las elecciones ya se fue, y como es basado en eso su éxito, en que pudiese ganar por que la gente entiende que todo es culpa del gobierno, no porque es un buen candidato, se desespera y trata de venderse como si tuviera con que resolver algunas cosas en esta crisis y la realidad es que ha sido todo lo contrario.

Lo primero es que el gobierno no está recibiendo ayuda de ningún partido político directamente, lo está recibiendo de empresarios, El PLD donó millones de pesos a instituciones sin fines de lucro, fundaciones que ayudan a los más necesitados, no a las instituciones del gobierno.

Luís y el PRM prometieron unos cuarenta mil kit de pruebas para detectar el coronavirus y fue una demagogia.

El PRM, realizo una inauguración de unas carpas en la provincia de la vega, que ha vendido como hospitales, esas carpas bien equipadas sólo se estarán usando en situaciones cuando ya los hospitales no puedan atender a los afectados y les digo más, gracias a la intervención de todos los hospitales del país por el actual gobierno pueden apuntarlo por ahí, no se necesitaran espacios o carpas improvisadas para la crisis sanitaria y Luis lo sabe, eso, eso es demagogia.

Luís y el PRM, acordaron aumentar el estado de emergencia por tan solo 17 días, cuando china que es un país con pleno control social se tomó tres meses, eso, eso es demagogia.

Luís ofreció exoneración para los estudiantes de la universidad OYM, universidad de su familia y resulta que le estarán cobrando cargos por mora, eso, eso es demagogia.

Luís y el PRM acusaron al gobierno de corrupción durante esta crisis, al misterio de salud y al servicio nacional de salud exactamente, por la comprad de artículos como mascarillas y demás elementos de protección, cuando ellos sabían que los precios de esos artículos hoy en día cuestan 50, 100 veces por la demanda, y aun así, Luis invita a esos que llamo ladrones, al personal del servicio nacional de salud, a presencia la inauguración de la carpa en la vega, cuando te acaban de decir ladrón Chanel Rosa, eso, eso es demagogia.

Todo estas metidas de pata tienen una explicación, son debidas a la demostración de gerencia que está dando la empresa que fundó el candidato oficialista, la forma eficiente y sin demagogia de cómo esta aportando, la empresa, no el PLD, que eso esté abriendo los ojos a muchos dominicanos que saben bien que usted.

Luís, no es un buen candidato, eso es problema suyo, no de la gerencia de las empresas de Gonzalo en esta crisis.

Deje de ofrecer lo que no tiene, deje la politiquería durante esta crisis Luís, deje a los que los ciudadanos eligieron para esto, hacer su trabajo, si usted no puede aportar, no estorbe, no sea demagogo.