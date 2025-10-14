Cuándo pagan el doble sueldo en República Dominicana 2025 

A medida que se acerca diciembre, también crece la expectativa por el doble sueldo. El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró durante LA Semanal con la prensa que el salario número 13 será entregado, como de costumbre, en el último mes del año. Además, confirmó la continuidad del programa social “La Brisita Navideña”, una iniciativa que el Gobierno ha mantenido en años anteriores para llevar alegría a miles de familias.

Van a ser en diciembre, como siempre está la bonificación de los doble sueldos y también los programas navideños, la famosa Brisita Navideña que se ha hecho popular, y diferentes programas que tiene el Gobierno para las próximas navidades”, indicó el mandatario.

En años anteriores, el Gobierno ha comenzado la entrega de la regalía pascual alrededor del 5 de diciembre, junto con las diversas actividades sociales y comunitarias que acompañan la temporada.

Durante el 2024, el programa Supérate distribuyó bonos de RD$1,500 pesos casa por casa, dirigidos a trabajadores con salarios inferiores a RD$29,999. También se realizaron almuerzos, cenas y entregas de raciones crudas a través de los Comedores Económicos del Estado.

El doble sueldo te corresponde por Ley

El salario 13 o sueldo de Navidad está contemplado en la Ley Núm. 5235 y en los artículos 219 al 222 del Código de Trabajo, los cuales establecen que todo trabajador, del sector público o privado, tiene derecho a recibir un pago equivalente a la duodécima parte del salario ordinario devengado durante el año.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) detalla que este cálculo se realiza dividiendo entre doce el total de los salarios ordinarios percibidos en el año calendario. Quedan excluidas las horas extras, bonificaciones por beneficios empresariales y pagos por preaviso o cesantía.

