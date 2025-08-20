  Cuándo un empleado puede denunciar a su empresa en RD  

En República Dominicana, los trabajadores cuentan con herramientas legales para denunciar a sus empleadores cuando se vulneran sus derechos, conforme a lo establecido en la Ley No. 16-92, conocida como el Código de Trabajo.

¿Cuándo puede un empleado denunciar?

Según el artículo 95 del Código, un trabajador puede dimitir con causa justificada si el empleador incumple sus obligaciones contractuales o legales. El artículo 96 detalla las causas válidas, incluyendo:

Falta de pago de salarios (Art. 200 y 203 )

y ) Maltrato físico o verbal

Acoso laboral o sexual (Art. 47 )

) Condiciones laborales inseguras o insalubres

Despido sin causa justificada (Art. 88, 91 y 94)

En estos casos, el trabajador no solo puede renunciar, sino también exigir el pago de indemnizaciones y beneficios acumulados.

¿Dónde se puede denunciar?

Las denuncias pueden presentarse ante el Ministerio de Trabajo, el Tribunal de Trabajo correspondiente, o incluso ante la Fiscalía, si se trata de delitos penales como acoso o agresión. El proceso puede incluir mediación, inspección laboral y, de ser necesario, juicio.

Abogados laborales aconsejan a los empleados documentar cualquier irregularidad: guardar recibos, capturas de pantalla, grabaciones o testimonios que respalden su denuncia. “El Código protege al trabajador, pero es fundamental presentar evidencia sólida”, afirma la jurista laboralista Ana María Gómez.

El Código de Trabajo dominicano busca equilibrar la relación entre empleador y empleado, garantizando condiciones dignas, respeto mutuo y cumplimiento de obligaciones. Los artículos 712 al 724 establecen sanciones para quienes violen estas disposiciones.