  Cuándo un empleado puede denunciar a su empresa en RD  

  Cuándo un empleado puede denunciar a su empresa en RD  

Empleados (Fuente externa)

En República Dominicana, los trabajadores cuentan con herramientas legales para denunciar a sus empleadores cuando se vulneran sus derechos, conforme a lo establecido en la Ley No. 16-92, conocida como el Código de Trabajo.

¿Cuándo puede un empleado denunciar?

Según el artículo 95 del Código, un trabajador puede dimitir con causa justificada si el empleador incumple sus obligaciones contractuales o legales. El artículo 96 detalla las causas válidas, incluyendo:

  • Falta de pago de salarios (Art. 200 y 203)
  • Maltrato físico o verbal
  • Acoso laboral o sexual (Art. 47)
  • Condiciones laborales inseguras o insalubres
  • Despido sin causa justificada (Art. 88, 91 y 94)

En estos casos, el trabajador no solo puede renunciar, sino también exigir el pago de indemnizaciones y beneficios acumulados.

¿Dónde se puede denunciar?

Las denuncias pueden presentarse ante el Ministerio de Trabajo, el Tribunal de Trabajo correspondiente, o incluso ante la Fiscalía, si se trata de delitos penales como acoso o agresión. El proceso puede incluir mediación, inspección laboral y, de ser necesario, juicio.

Abogados laborales aconsejan a los empleados documentar cualquier irregularidad: guardar recibos, capturas de pantalla, grabaciones o testimonios que respalden su denuncia. “El Código protege al trabajador, pero es fundamental presentar evidencia sólida”, afirma la jurista laboralista Ana María Gómez.

El Código de Trabajo dominicano busca equilibrar la relación entre empleador y empleado, garantizando condiciones dignas, respeto mutuo y cumplimiento de obligaciones. Los artículos 712 al 724 establecen sanciones para quienes violen estas disposiciones.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

  Cuándo un empleado puede denunciar a su empresa en RD  
  Cuándo un empleado puede denunciar a su empresa en RD  
20 agosto, 2025
Empresas multinacionales impulsan el desarrollo de la agricultura en República Dominicana
Empresas multinacionales impulsan el desarrollo de la agricultura en República Dominicana
31 julio, 2025
Sigue otro capítulo de la novela Donald Trump y Elon Musk
Sigue otro capítulo de la novela Donald Trump y Elon Musk
24 julio, 2025
¿Cómo retener el talento en las empresas? Bienestar y reconocimiento son la clave  
¿Cómo retener el talento en las empresas? Bienestar y reconocimiento son la clave  
21 julio, 2025
Proponen reforma a Ley 87-01 para eliminar abusos
Proponen reforma a Ley 87-01 para eliminar abusos
18 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 19 de agosto de 2025

Mitología médica dominicana

Mitología médica dominicana

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

Tarde de Bridge en honor a prestantes jugadores

China está feliz

China está feliz

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

Holocausto en Palestina: ¡Vergüenza Generalizada!

La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina

La primera vez del país en el Miss: Quién es Nadeen Ayoub, la modelo y defensora que representará a Palestina

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo