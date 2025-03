El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Francisco Osoria de la Cruz, ofreció nuevos detalles sobre los nuevos radares digitales de control de velocidad, que les entregó el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional.

Osoria de la Cruz indicó que este lunes, entre 10:00 y 11:00 de la noche, estarían programados los softwares (conjunto de programas y datos) para este martes 04 de marzo poner en funcionamiento esos aparatos de detección en las principales avenidas del país.

En caso de que una persona sea captada por uno de los aparatos, por exceder los límites de velocidad, el general adelantó: «Nosotros vamos a preparar una logística, una base de datos, donde el ciudadano podrá visitar la página y se va a enterar que tiene una fiscalización».

El director de la Digesett, que fue entrevistado en el programa El Gobierno de la Tarde, dijo que la institución que dirige hizo un levantamiento y pondrá los radares en las arterias del país señalizadas para esos fines.

«En los lugares donde no estén señalizados no lo vamos a hacer, porque no vamos a ser injustos. Entonces, ahí van a estar colocados. Claro, son movibles. No es que cada vez que usted pase por ese lugar lo va a encontrar ahí; podemos moverlo a otro lugar donde esté señalizado», acotó.

Previamente, Osoria de la Cruz había manifestado que los radares digitales están diseñados para captar la imagen del conductor que circule a velocidad excesiva y no será necesario que un agente detenga a quien va manejando. La iniciativa busca esencialmente reducir los accidentes de tránsito.