El papa León XIV erigió la nueva diócesis de Stella Maris con los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, que antes formaban parte de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y designó como su primer obispo al padre Manuel Antonio Ruiz de la Rosa.

Con la creación de la nueva diócesis Stella Maris, en lo que anteriormente era la zona oriental, son 13 diócesis más una castrense que abarca todo el país. Es decir, que República Dominicana cuenta hoy con 13 jurisdicciones eclesiásticas, cada una con sus respectivos obispos.

En el país, también, existen lo que se conoce como provincias eclesiásticas. O sea, que las diócesis que están en Santiago, Mao, Puerto Plata, La Vega y San Francisco de Macorís, conforman la provincia eclesiástica del norte.

La provincia eclesiástica del sur, la componen la arquidiócesis de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, la Altagracia (Higüey), Baní, Barahona y San Juan de la Maguana, y (ahora) la Estella, Maris.

Además de obispo, la diócesis tiene un vicario general, un vicario general de pastoral, y así en las diversas pastorales que conforman la actividad pastoral-espiritual de la diócesis.

Datos estadísticos

La Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo (actualizada):

Superficie: 3.406,13 km2 Población: 2,906,306 Católicos: 2,539,412 Parroquias: 156 Sacerdotes diocesanos : 150 Sacerdotes religiosos : 166 Diáconos permanentes: 132 Seminaristas: 29 Religiosa profesa: 37 Hermanas: 448

Lista de municipios que forman el territorio de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo:

·Distrito Nacional

·Santo Domingo Norte

·Santo Domingo Oeste

·Los Alcarrizos

·Pedro Brand

·Monte Plata

·Bayaguana

·Yamasá

·Peralvillo

·Sabana Grande de Boyá

La nueva Diócesis de Stella Maris (República Dominicana) después del desmembramiento:

Superficie: 588,87 km2 Población: 1,291,516 Católicos: 943,762 Parroquias: 64 Sacerdotes diocesanos : 40 Sacerdotes religiosos : 55 Diáconos permanentes: 39 Seminaristas: 12 Religiosa profesa: 12 Hermanas: 83

Lista de municipios que forman el territorio de la nueva Diócesis de Stella Maris (República Dominicana) después del desmembramiento:

·Santo Domingo Este

·San Antonio de Guerra ·Boca Chica