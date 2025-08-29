A propósito de la advertencia del nuevo cónsul: ¿Cuántas visas una persona puede tener al mismo tiempo?

A propósito de la advertencia del nuevo cónsul: ¿Cuántas visas una persona puede tener al mismo tiempo?

Este miércoles, el nuevo cónsul de Estados Unidos en República Dominicana, William Swaney, advirtió sobre las consecuencias de un uso inadecuado de las visas, poniendo como ejemplo que un periodista no puede cubrir actividades laborales con una visa de turismo.

La consultora migratoria Nicole Feliz explicó al periódico Hoy que, para ejercer funciones de prensa, existe una categoría específica: la visa tipo I, destinada a periodistas, diferente a la B1/B2, que corresponde al visado de turismo y negocios.

¿Cuántas visas puede tener una persona?

Feliz precisó que no hay límite en la cantidad de visas que una persona puede poseer en su pasaporte, siempre que el uso esté alineado con el motivo del viaje.

Foto cedida al periódico HOY por la consultora migratoria Nicole Feliz.

«La cantidad de visas que puedes tener en un pasaporte no e un problema, sino más bien, el objetivo por el cual estás viajando. De ahí va a depender si tu motivo está enlazado con el tipo de visa que posees», afirmó.

La experta señaló que existen diferentes tipos de visados según el fin del desplazamiento: turismo, estudios, trabajo, prensa, entre otros. En ese sentido, advirtió que es fundamental utilizar el visado correspondiente para cada actividad.

Consecuencias del mal uso de una visa

De acuerdo con Feliz, aplicar o viajar con un visado equivocado puede acarrear sanciones, cancelaciones administrativas e incluso la revocación de la visa.

«Para cada fin existe una visa. Puedes tener todo los tipos de visas que quieras, aún así es importante que sepas cuál es tu motivo de viaje real para que le des uso apropiado y puedas preservarla», enfatizó.

