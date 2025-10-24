¿Cuánto dinero perdió República Dominicana con suspensión laboral por tormenta Melissa?

La suspensión de actividades laborales en los sectores público y privado, como medida preventiva ante la tormenta tropical Melissa, generó pérdidas económicas estimadas en más de 10 mil millones de pesos, según el economista Antonio Ciriaco.

Durante su participación en el programa Uno mas Uno de Teleantillas, Ciriaco explicó que este tipo de fenómenos climáticos, además de afectar vidas humanas, provocan una “destrucción creativa” en la infraestructura nacional, obligando al Estado a iniciar procesos de reconstrucción que impactan la actividad económica.

“La República Dominicana está entre los diez países más vulnerables al cambio climático. No se trata de minimizar los efectos, sino de adaptarse con sostenibilidad y precaución”, señaló el experto.

Ciriaco también advirtió sobre el creciente endeudamiento del país, indicando que el servicio de la deuda pública ya supera el presupuesto destinado a educación y salud. En ese contexto, propuso una reforma fiscal progresiva que redistribuya mejor los recursos sin afectar a los sectores más pobres.

Finalmente, cuestionó la priorización de obras como la autopista del Á sobre otras necesidades básicas como salud, agua potable y educación, instando al gobierno a revisar sus compromisos y enfocarse en inversiones públicas de mayor impacto social.

