¿Cuánto subirán los precios del ron, whisky y cigarrillos tras el nuevo ajuste fiscal?

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció un aumento en los montos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicables a productos como cigarrillos, ron, whisky, vino y otras bebidas alcohólicas, vigente para el período octubre–diciembre de 2025, según la Resolución Núm. DDG-AR1-2025-00006.

Este ajuste responde a lo establecido en el Artículo 375 de la Ley 11-92, que ordena actualizaciones periódicas para mantener el valor real del impuesto frente a la inflación.

Impuestos sobre cigarrillos

Cajetilla de 20 unidades (tabaco negro o rubio): RD$63.07

(tabaco negro o rubio): RD$63.07 Cajetilla de 10 unidades: RD$31.53

Impuestos sobre bebidas alcohólicas

Todos los productos listados a continuación tendrán un monto específico de RD$745.60 por unidad de medida:

Cerveza de malta

Vinos, vermut y bebidas fermentadas (como sidra o aguamiel)

Alcohol etílico y aguardientes

Whisky (incluyendo escocés, irlandés y de alta graduación)

Ron en todas sus presentaciones

Gin, ginebra, vodka y licores (anís, cremas, pisco, entre otros)

Este incremento representa un ajuste respecto al trimestre anterior, donde el monto específico era de RD$737.57.

¿Qué significa esto para el consumidor?

Los precios finales de estos productos podrían aumentar en el mercado, ya que los comerciantes suelen trasladar el impacto del ISC al consumidor. Esto afecta especialmente a quienes compran bebidas alcohólicas importadas o cigarrillos de marcas reconocidas.

La DGII recomienda a los contribuyentes y comerciantes consultar los detalles completos de la resolución en su sitio oficial o comunicarse al 809-689-3444 para orientación.