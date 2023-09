¿Cuántos haitianos cruzan diariamente a Haití tras cierre de la frontera?

Dajabón.- El presidente de la República Luis Abinader puso en ejecución el pasado viernes 15 de septiembre el cierre de todos los pasos fronterizos con Haití, y hasta la fecha se ha mantenido, y parece que así seguirá por hasta al menos dos semanas más, tras su última declaración en «La Semanal», por lo que entonces surge la pregunta: ¿Cuántos haitianos cruzan diariamente hacía su país luego del cierre?

Antes, es preciso puntualizar que la el veto de Abinader básicamente fue la prohibición de entrada a territorio dominicano de cualquier persona proveniente de Haití, o salida hacia el mencionado país de cualquier persona que no sea haitiana, sin embargo, todos los haitianos que voluntariamente quieran partir desde suelo dominicano al territorio vecino pueden hacerlo.

Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha emitido un comunicado oficial de la cantidad de haitianos que, masivamente, dejan República Dominicana hacia hacia el vecino país, sin embargo, el periódico Hoy tuvo acceso a conversar con varios de los militares que custodian la frontera en sus diferentes turnos de trabajo, por lo que además de lo presenciado por el medio, se puede hacer un estimado de la cantidad de nacionales haitianos que hasta el momento han cruzado la frontera.

Con la condición de que su nombre no sea revelado, el oficial indicó que los haitianos salen en horarios específicos, cada tres horas. Un primer grupo sale a las 9:00 de la mañana, un segundo a las 12:00 del medio día, el tercero a las 3:00, y el último a las 6:00 de la tarde, respectivamente.

Sin embargo, cuando hay una gran cantidad de haitianos, dígase más de 200, se les abre la frontera para que así no se acumulen todos frente a la puerta, y no se forme un tumulto (esto para evitar cualquier tipo de disturbio o rebelión), por lo que, no son realmente cuatro grupos los que entran por día, sino que el paso fronterizo puede abrirse hasta siete u ocho veces al día.

Tomando en cuenta que en los últimos días por grupo entran en promedio unos 250 haitianos, sin contar los niños, que rondan los 80 por cada grupo, por lo que, diariamente cruza un estimado de 2,300 haitianos a su país natal.

«Los fines de semana ese flujo puede bajar, pero yo creo que desde que la frontera cerró, quizás unos 30 o 40 mil haitianos han entrado a Haití, al menos por Dajabón, porque en la primera semana entraban hasta cinco mil por día», dijo un militar al periódico Hoy.

En su más reciente conversatorio con los medios, Abinader indicó que no se puede decir que el cierre de la frontera no fue avisado, pues desde que el Gobierno se enteró que se habían retomado los trabajos en el canal del lado haitiano para desviar las aguas del río Masacre, dio un aviso y hasta un plazo para detener la obra por el daño que haría para ambos países en el aspecto agrario y en el área medioambiental, y fue ignorado por los haitianos.