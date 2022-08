¿Cuántos y cuáles ministros han dejado el Gobierno a casi dos años?

En pocos días el gobierno del presidente, Luis Abinader, llegará a la mitad del periodo para el que constitucionalmente fue escogido por la ciudadanía dominicana. Este 16 de agosto las autoridades estatales celebrarán dos años en el poder entre luces y sombras, aciertos y desaciertos, escándalos y crisis evitadas.

Sin embargo, algunas de las personas en las que el mandatario depositó su confianza desde el primer día no pudieron llegar hasta este 16 de agosto. en el decreto 324-20 Abinader nombró a 27 funcionarios, entre ellos a los principales ministros de su gobierno.

A continuación una lista de los que no llegaron a los dos años en sus funciones:

1-Lisandro Macarrulla

Lisandro Macarulla ex ministro de la Presidencia.

El ex ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, se vio en la necesidad de renunciar a su cargo como uno de los principales funcionarios del Gobierno luego de que empresas vinculadas a su familia fueran mencionadas en el expediente del caso Medusa en el que se acusa al exprocurador, Jean Alain Rodríguez y a otras 62 personas, físicas y jurídicas, de presunta estafa y corrupción administrativa.

No obstante, el exministro no ha sido señalado directamente ni indirectamente por alguna vinculación al expediente, tampoco hay acusación formal contra él ni algún familiar.

2–Orlando Jorge Mera

Orlando Jorge Mera ex ministro de medio ambiente.

El ex ministro de medio ambiente y recursos naturales, tristemente ido a destiempo, fue asesinado en su despacho el pasado mes de junio por un amigo de la infancia en un hecho cuyas razones aún son investigadas por las autoridades.

Lo cierto es que Mera gozaba de la simpatía, aprobación y favor del presidente, Luis Abinader y la mayoría de la sociedad dominicana que veía con buenos ojos su labor frente a la institución que dirigía augurándole mucho futuro político.

Su asesino guarda prisión preventiva como medida de coerción. Mera fue sustituido en el cargo por el ex ministro de economía, Miguel Ceara Hatton.

3-Plutarco Arias

Plutarco Arias, ex ministro de salud pública.

El caso del ex ministro de Salud Pública es, quizás, el más extraño de todos. En febrero de 2021 la noticia de su desvinculación del tren gubernamental sorprendió a la sociedad y medios de comunicación; esta se dio en medio de las respuestas a la pandemia de la COVID.

La destitución de Arias se dio horas antes de la primera rendición de cuentas del presidente y en momentos en los que se suspendió una licitación del MSP para adquirir jeringuillas. Aunque el doctor defendió el proceso, nunca se supo la razón de su destitución, y aunque muchos especulan que la adquisición tuvo que ver con la decisión de Abinader, esto no se aclaró.

4-Kimberly Taveras

Kimberly Taveras, ex ministra de la juventud.

La ex ministra de la juventud también se vio en la necesidad de renunciar en medio de denuncias de irregularidades en los procesos de licitación y compras realizados por la institución que dirigía. No obstante, la exfuncionaria diría tras su salida de la entidad que renunció para permitir que se llevara a cabo una investigación sobre supuestas irregularidades en su declaración jurada de bienes, pero que no tuvo ni tiene cuentas pendientes con la justicia.

La sucesora de Taveras, Luz Alba Jiménez, sí fue destituida por el presidente Luis Abinader, tras denuncias del ex consultor jurídico del Ministerio de la Juventud de que esta pretendía que se escogieran proveedores de manera irregular, esta investigación tampoco arrojó algún resultado contra la dama.

5-Carmén Heredia

La ex ministra de cultura, Carmen Heredia, fue destituida en septiembre de 2021, también sin razón aparente y tampoco se dio alguna explicación de la decisión del mandatario, aunque no es algo que deba ser justificado, por el Ejecutivo.

A Heredia la sustituyó en el caro la ex vocera de la presidencia, Milagros Germán.

Se recuerda que tras los cuestionamientos por la salida de funcionarios del Gobierno, el presidente Luis Abinader justificó las acciones diciendo que era mejor «Que estuvieran afuera que adentro», sin que esto necesariamente guarde relación directa con algún funcionario o exfuncionario en específico.

No obstante, son más los ministros nombrados en el primer decreto del presidente Luis Abinader que sí llegarán, al menos a completar, los dos años en el tren gubernamental. Entre ellos: José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, Roberto Fulcar, ministro de educación, Jesús Vásquez, ministro de interior y policía, Roberto Álvarez, ministro de relaciones exteriores, Deligne Asención, ministro de obras públicas, Antonio Almonte, ministro de energía y Minas, Mieguel Ceara Hatton, ministro de medio ambiente, Darío Castillo, ministro de administración pública, José Vicente, ministro de hacienda, Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de defensa, Limber Cruz, ministro de agricultura, David Collado, ministro de turismo, Mayra Jiménez, ministra de la mujer, Luis Miguel de Camps, ministro de trabajo y Víctor Ito Bisonó, minsitro de Industria y Comercio.

Asimismo, permanecen, Francisco Camacho, ministro de deportes, Franklin García, ministro de educación superior y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, así como, la procuradora, Miriam Germán.

Se recuerda que otros funcionarios que no fueron ministros terminaron saliendo por una u otra razón del tren gubernamental.