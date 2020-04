Cuarentena total para detener el Covid 19

El 31 de diciembre, tras ocultar la situación varios días, las autoridades Chinas revelaron a la Organización Mundial de la Salud(OMS)que en la ciudad de Wuhan se había producido un brote de un nuevo síndrome respiratorio, inicialmente el coronavirus de Wuhan y de ese momento hasta ahora, se pueden sacar conclusiones de los errores cometidos por varios gobiernos, que han resultado costosos en termino de víctimas, pero también hay ejemplos de países que tomaron medidas a tiempo y han controlado la pandemia.

El caso de China, aun cuando es dudosa la data de infectados y fallecidos, se puede inscribir en el grupo de los que tomaron medidas drásticas y aparentemente han logrado superar los contagios. En Italia, el país con mayor mortandad, con 129,317 infectados y 15,887 fallecidos(al martes 7 de abril) el virus se inició en Lombardía, con un buen sistema de salud, pero una población de edad mayor y una tardanza en aplicar aislamiento, provocó que el sistema sanitario haya colapsado en todo el país.

En España también postergaron las medidas de hacer pruebas masivas y aislamiento, presenta al martes 7 de abril 140,510 infectados y 13,798 fallecidos y un sistema de salud insuficiente donde, al igual que Italia, no dan tratamiento a los ancianos o personas con enfermedades terminales. En Europa no tienen el hábito de ponerse mascarillas como ciertos países asiáticos donde por una simple gripe las usan para evitar el contagio.

En EU el Presidente Donald Trump minimizo el problema y lo que ha ocurrido es una debacle en la principal potencia del mundo que carece de una respuesta del sistema de salud porque el sistema sanitario creado por Presidente Obama fue desmantelado. Al martes 7 de abril presentó 337,646 diagnosticados y 9,648 fallecidos.

También hay casos exitosos como Corea del Sur con 10,284 afectados y 186 fallecidos porque a tiempo realizaron las pruebas másivas y aislaron los enfermos y en nuestra región, El Salvador, con apenas 56 casos y 3 fallecidos, porque el Presidente Bukele antes de presentarse el primer infectado cerró las fronteras aéreas y terrestres.

Nuestro gobierno ha tomado las medidas pero con rezago, por ejemplo el primer caso diagnosticado, el turista Italiano, se anunció el primero de febrero y 15 después se cerraron los aeropuertos; en ese periodo muchos extranjeros y dominicanos ingresaron asintomáticos y fueron los que convirtieron la transmisión en comunitaria. El viernes pasado se decidió aislar los municipios y cuando había 12 provincias libres del virus recomendé que fuera el momento para el cierre y de hecho algunos alcaldes lo hicieron y fueron desautorizadas por el Ministro Gustavo Montalvo.

Las autoridades del país no han logrado masificar las pruebas, sea la PCR o la rápida, y mientras eso no ocurra no podrán aislarse los afectados asintomáticos que continúan la cadena de contagiados.

Hasta ahora la mayoría de los infectados corresponden a la clase media, no se han presentado casos diagnosticados de los barrios con elevado hacinamiento; si eso llega a ocurrir nuestro sistema de salud va a colapsar y veremos crecer exponencialmente los infectados y los fallecidos.

La solución drástica e ideal sería una cuarentena total, pero dudo que el gobierno pueda implementar una estrategia de distribuir alimentos, con el debido distanciamiento social, a todos los hogares de los desempleados y los informales. ¡Que el Señor nos proteja!