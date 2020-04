Cuarentena y la Educación Online

Las medidas adoptadas para contener la propagación del corona virus o covid-19, trajeron consigo el cierre de las escuelas, colegios, institutos, universidades y demás centros de educación técnica y vocacional. Fruto a esta crisis sanitaria las alternativas utilizadas son video llamadas, video conferencias, las tareas online, clases por correos entre otros métodos que tiene como sustento a la World Wide Web o plataformas tecnológicas basadas en la internet.

La educación digital en esta coyuntura es la que puede ser efectiva para el proceso de enseñanza por estar al alcance de todos. Siendo indispensable la responsabilidad de las instituciones educativas y de los estudiantes.

Me han preguntado, ¿es esta, la mejor opción para educar? les diría que no, pero en estos momentos es la gran oportunidad que tenemos de continuar la formación de todos los estudiantes a través de dichas plataformas, lo que ha sucedido es que con este proceso de resguardo en casa, distanciamiento social y de estar en el obligatorio encierro, el estudiante podría estar viviendo un momento especial cuando tiene que pasar mas de dos horas en dichas plataformas que están colaborando en ciertas medidas con la buena convivencia en casa y han abierto la posibilidad de masificar aún más la educación online en todo el mundo.

Incentivar el proceso de digitalización de la educación es la clave en estos momentos, hay universidades que no tenían este proceso dentro de su esquema educativo ósea no tenían la educación digital en su perfil y oferta académica, no es tan fácil y sencillo implementar un sistema de aprendizaje. hablar de educación online no es madamas filmar videos de catedráticos, profesores, etc. para que los estudiantes lo vean, hay que invertir, tiempo y recursos económicos en la preparación, formación y adaptación de los maestros.

El estado debe acelerar el proceso de relación y colaboración entre las instituciones que tienen que ver con la educación a todos los niveles tanto publicas como las privadas. La universidad autónoma de santo domingo tiene su plataforma de materias online y otras universidades también el ministerio de educación y muchos colegios y universidades también han hecho un gran esfuerzo por no quedarse atrás … en pocas palabras este es el momento donde por primera ves los sectores que están inmersos en el proceso de educación ven la gran oportunidad que es implementar programas de educación digitales u online a gran escala en todo el país. Claro la energía eléctrica,los aparatos tecnológicos; tablets, laptop, desktop y otros deben estar al alcance de todos por que hasta ahora esto son los grandes escollos aunado con el manejo de los mismos.