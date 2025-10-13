Cuarta temporada de «Bridgerton» ya tiene fecha de estreno

La popular serie de Netflix, «Bridgerton» está de vuelta para su cuarta entrega, y la apasionante cuarta temporada ya es motivo de conversación en redes sociales.

La primera ronda de episodios de la cuarta temporada de «Bridgerton» se estrenará el 29 de enero en Netflix. La ronda final de episodios se estrenará el 26 de febrero.

La próxima tanda de episodios de la popularísima serie de Shonda Rhimes seguirá la historia de amor de Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson.

Hoy, Netflix sorprendió a los fans más ávidos de la serie con un avance y una fecha de estreno para principios de 2026.

El anuncio de 44 segundos, que presenta la banda sonora de cuerdas característica del programa y la voz de Julie Andrews nuevamente como Lady Whistledown, muestra a Thompson rozando la mano con su interés amoroso mientras se cruzan en una escalera, ambos con los ojos tapados por un baile de máscaras.

La dama en cuestión es Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha. Ha, de 29 años, es una actriz australiana de ascendencia coreana, conocida por interpretar a Kwan Ha en «Halo», producida por Steven Spielberg, durante dos temporadas.

Se espera que su romance, sin duda un romance apasionado, a la altura de las tres temporadas anteriores de la serie, frene a «Bridgerton» en su cuarta temporada.